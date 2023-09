Alouettes: l'expulsion d'Austin Mack sert de leçon pour tous

L’expulsion du meilleur receveur de la Ligue canadienne de football, Austin Mack, au premier quart samedi dernier contre les Argonauts à Toronto n’a certainement pas aidé la cause des Alouettes et tout le monde dans l’entourage de l’équipe en a pris bonne note.

Mack, qui mène le circuit avec 971 verges de gains au sol, a été au cœur d’une mêlée et il a répliqué en donnant un coup à la tête du demi défensif des Argos Qwan’tez Stiggers.

«Je suis content des mesures prises par la Ligue face à ça afin d’assainir l’image de du circuit, a soutenu l’instructeur de la ligne à l’attaque des Alouettes, Luc Brodeur-Jourdain, mercredi, à la suite d’un entraînement tenu sur le terrain synthétique situé entre le Stade olympique et le stade Saputo. Tant et aussi longtemps qu’il y aura des coups de poing, on est aussi bien de sortir les joueurs du match. Il n’y a pas de place pour ça dans notre sport.»

Rebondir

La veille, Mack avait admis ses torts et présenté ses excuses devant les médias. Depuis l’incident, il avait eu droit à quatre discussions à ce sujet avec son entraîneur-chef, Jason Maas. Question de bien faire passer son message auprès de l’Américain de 26 ans, mais aussi à l’entièreté de sa formation.

«Je suis certain qu’il a appris de ça et qu’il ne recommencera pas, a affirmé le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage. Et il va connaître un très bon match [vendredi, au stade Percival-Molson, contre Toronto], comme à son habitude.»

«C’est juste de ne pas être égoïste, de garder ça pour soi et entre les sifflets, a ajouté le Québécois de 26 ans en parlant des nombreuses pénalités qu’ont écopées les Alouettes. C’est correct de vouloir riposter, mais il y a une façon de le faire sans avoir de punition. Il faut commencer à faire ça et à contrôler nos émotions.»

Un apprentissage

Pour Brodeur-Jourdain, «ce n’est pas une page qui se tourne, mais plutôt une expérience imprégnée».

«Il faut se souvenir de ce moment-là, a soutenu l’ancien joueur. Des occasions lors desquelles il va vivre une frustration individuelle et qu’il aura l’opportunité de se venger instantanément, il va en avoir encore plusieurs dans sa carrière. C’est un apprentissage de savoir que ça peut nuire à une équipe non seulement en termes de pénalité, mais aussi en perdant une arme importante à l’attaque.»

«Ça demande également à un coéquipier qui n’a pas eu autant de répétitions durant la semaine de sauter sur le terrain. Tout ça a un effet de réactions en chaîne», a prévenu Brodeur-Jourdain.

À l’entraînement mercredi, Mack a démontré sa force de caractère. Après avoir échappé un ballon lors d’un exercice de routine, il a redoublé d’ardeur pour terminer la séance en confiance.