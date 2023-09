SABOURIN, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Claude Sabourin survenu le 16 août 2023 à l'âge de 83 ans, né le 20 juin 1940 à Dorion.Il laisse dans le deuil son épouse Margot White, ses enfants : Michel (Marie-Josée) et Lyne, ses petites-filles : Marie-Eve (Daniel) et Magaly, son arrière-petit-fils Caleb, ses frères : Eldore (Paulette), Germain (Hélène), Yvan (Denise) et Normand (feu Eunice). Il a rejoint ses parents Antonine Lavigne et Albini Sabourin, son jumeau Gérard et frère Yves, s.c.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société de recherche sur le cancer.La famille recevra vos témoignages de sympathie le samedi 23 septembre de 13h à 16h à la maison Tresler située au 85, chemin de la Commune à Vaudreuil-Dorion.