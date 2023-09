CABANA, Louise



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Louise Cabana, épouse d'Etienne Laporte, née à Montréal, fille de feu Gérard Cabana et de feu Simone Picard, qui nous a quittés le 17 août 2023, à l'âge de 75 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Carole, son frère feu Pierre, sa fille Elyse (Mario), ses fils Stéphane et Yannick, ses trois petits-enfants Audrée, Jérémie et Julien, un arrière-petit-fils Antoine, plusieurs cousines, cousins, parents et amis.La cérémonie se tiendra à l'église Sainte-Rose-de-Lima au 219, boul. Sainte-Rose à Laval, le vendredi 22 septembre à 11h, et de là au cimetière de la même paroisse.