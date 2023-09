CÔTÉ, Denise



La famille de Denise Côté a le regret de vous annoncer son décès, survenu à Saint-Jérôme le vendredi 25 août 2023, à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-François Corbeil, ses frères et soeurs Andrée, Hughes (Cécile), Gaston, Nicole (feu Jean-Guy) et Yvette (feu Jacques), sa belle-soeur Louise Corbeil, de nombreux neveux et nièces, parents et amis(es). Denise est prédécédée par ses frères et soeurs Jean-Paul, Roger, Bernard (Jeannine), Yvon (Annette), Gilles, Gilberte (François), Hector (Jeannine), Richard et Madeleine (Claude).La famille vous accueillera au complexe funéraire2480 BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOSTle samedi 16 septembre 2023 de 13h à 17h.La famille désire remercier le personnel dévoué du CLSC Lafontaine pour leurs bons soins.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de la sclérose en plaques seraient appréciés.www.spcanada.ca