Biden pactise avec le diable et libère des milliards iraniens

Le dégel la semaine dernière de fonds iraniens par l’administration de Joe Biden devrait conduire à la libération de cinq otages américains. L’entente entre les gouvernements ne fait cependant pas l’unanimité.

Biden trop faible aux yeux des critiques

Dès que les élus du congrès ont été informés lundi de la transaction qui permet de libérer 6 milliards de dollars, les critiques ont été vigoureuses et elles ne sont pas sans rappeler les échanges vitrioliques opposant l’administration Obama aux républicains lors de la signature de l’entente sur le nucléaire iranien en 2015.

Les arguments contre la transaction sont légitimes et méritent qu’on s’y attarde.

Il est bien difficile de ne pas partager l’opinion de Ron DeSantis et de Mike Pence lorsqu’ils affirment que la démarche se compare au paiement d’une rançon.

Le régime iranien se comporte comme ces organisations terroristes qui n’hésitent pas à recourir aux enlèvements avant d’exiger des sommes exorbitantes.

On semble ici répéter le scénario de la libération de Brittney Griner par la Russie.

Arrêtée en possession de cannabis pour sa consommation personnelle, elle a été échangée contre celui qu’on surnomme le «marchand de la mort», le trafiquant d’armes Viktor Bout.

Il me semble également légitime de se demander si une telle opération ne contribuera pas à affaiblir les États-Unis et les pays occidentaux.

En cédant au chantage des pays comme la Russie et l’Iran, on risque de les encourager à multiplier ces arrestations odieuses.

Maintenant que l’Iran dispose de 6 milliards supplémentaires (qu’on versera progressivement), les inquiétudes quant à l’utilisation qu’on en fera se multiplient.

Pas de formule magique

En réponse aux attaques des adversaires, l’administration a offert des arguments qui à eux seuls ne suffisent pas à convaincre.

On a beau dire que l’argent de la transaction n’est pas celui des contribuables américains et que les États-Unis vont s’assurer que l’Iran ne puisse utiliser l’argent que pour des besoins humanitaires, je demeure sceptique.

En relisant l’argumentaire de l’administration Biden, je me suis demandé si cette histoire ne constituait pas qu’un premier geste annonçant des négociations plus vastes et un peu plus ouvertes avec L’Iran.

Dès que l’administration Trump eut mis fin en 2018 à l’entente signée par Obama, l’Iran a accéléré le développement de son programme nucléaire. Depuis quelques mois déjà, Antony Blinken et Joe Biden se penchent sur cette question et relancent régulièrement les Iraniens.

Si les informations qui circulent présentement devaient se confirmer, les deux pays annonceraient éventuellement plus que le retour des otages américains. Il s’agirait d’une nouvelle mouture de l’entente de 2015 qui impliquerait un relâchement des sanctions américaines en échange d’un engagement de l’Iran à ne pas enrichir son uranium au-delà de 60%, en deçà du seuil permettant le développement d’une arme nucléaire.

Si ce dernier scénario devait s’avérer, la «rançon» payée pour les otages constituerait un risque intéressant. Il n’y a hélas pas de formule magique.