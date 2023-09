«Brasserie chez P-A»: P-A Méthot a du plaisir avec ses amis

P-A Méthot pilote son premier grand plateau, Brasserie chez P-A, une émission qui lui ressemble parce qu’elle carbure à l’humour, à la bonne humeur et aux discussions sans flafla.

Ce nouveau rendez-vous produit par Entourage, en collaboration avec Québecor Contenu, commence par la diffusion de deux épisodes les jeudis 14 et 21 septembre, à 20h, à TVA, mettant la table pour le nouveau talk-show Martin Matte en direct, qui démarrera dans la même case horaire le 28 septembre prochain.

L’humoriste qui est dans le métier depuis 1996 – il se souvient de tout, dit-il! – souhaitait un plateau rassembleur, sympathique et où le plaisir figurait au menu.

«Je voulais une émission où ce n’est pas trop liché, un endroit où on soit bien à l’aise, décontracté et à la bonne franquette», a dit P-A Méthot à l’Agence QMI.

«Je n’essaie pas de réinventer les affaires. Je fais ce que je suis capable de faire et du mieux possible, puis c’était un peu nouveau pour moi de piloter une émission, alors le plus sécuritaire, c’était de me laisser faire ça à ma manière. Je pense qu’on a trouvé la bonne recette», a dit celui qui est aussi aux commandes de la téléréalité Cœur de trucker sur Unis TV et qui anime au FM93, à Québec.

«Cœur de trucker, c’est pas comme animer une émission devant public comme Brasserie chez P-A, avec des entrevues, des prestations, des déplacements et un paquet d’affaires. Je n’avais jamais fait ça, mais j’ai une équipe extraordinaire et on roule ça comme si on faisait ça depuis 10 ans.»

P-A Méthot, qui a déjà hâte de se produire dans des festivals l’été prochain avec son groupe, n’aime pas avoir des questions toutes faites. Il préfère s’en remettre à sa répartie, à son instinct et à son écoute. «J’aime avoir un pied dans le vide, mais ne pas être trop confiant. J’aime entre les deux. C’est là que je retrouve mon équilibre.»

Celui qui dit aimer que «la vie [le] surprenne» n’a pas peur «d’essayer tout». Il se lance d’ailleurs régulièrement dans de nouvelles passions.

Chaque semaine, P-A Méthot recevra des invités qui sont liés à un thème. Pour la première du 14 septembre, c’est la nostalgie qui réunit Mégan Brouillard, Patsy Gallant, Jean-Marc Généreux, Dominic Paquet, KNLO, Peter MacLeod et Vlooper.

Pour le deuxième rendez-vous, il reçoit autour du thème de l’amitié Cathy Gauthier, Matt Lang, Dominic Paquet, Jimmy Pelletier et sa conjointe, Manon Bélanger, Annie Richard, Jean-Philippe Rousseau et Guylaine Tanguay.

Ces deux premiers épisodes ont été tournés chez Madame Bovary, à Boucherville. Les deux suivants, qui seront présentés les jeudis 7 et 14 décembre, seront captés d’ici la fin de septembre au même endroit.