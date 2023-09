MÉTHOT, Magella



À son domicile, le 27 août 2023, à l'âge de 76 ans, nous a quittés Magella, mon conjoint, mon amour, mon ami depuis 30 ans. Né à Percé. Fils de feu Ernest Méthot, de feu Béatrice Boulay et de feu sa mère adoptive Lucille Bergeron.Il laisse dans le deuil sa conjointe Josée Gariépy, ses deux frères et sa soeur : Réginald (Sylvie Delorme), Normand (Lison Boulay) et Marjolaine (Daniel De Repentigny), ainsi que sa belle-famille : Roger (feu Annette Perreault), Danièle (Jacques Laframboise), Michel (Linda Lambert), feu Johanne (Daniel Benson) et Marie-Chantale (Louis Lépine), de nombreux neveux et nièces, ses cousins Desmarais et ses précieux amis.Bienveillant pour ses amis et ses clients, il fut un comptable fort apprécié.Pour lui souligner notre amour et sa vie, la famille recevra vos condoléances au :1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9cimetièremontroyal.comle dimanche 24 septembre de 14h 16h30, suivi d'une réception.Un don pour la Fondation du Cancer des Cèdres serait apprécié.