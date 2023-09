Crime organisé: l’influent Hells Angels «Casper» Ouimet libéré après 13 ans d’incarcération

L’un des plus influents membres en règle des Hells Angels au Québec, Normand « Casper » Ouimet, sera bientôt libéré et transféré en maison de transition après avoir passé presque 13 ans derrière les barreaux.

C’est ce que la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a tranché dans une décision qu’elle a rendue mardi et dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie.

Le motard de 54 ans, membre des Hells du chapitre de Trois-Rivières, bénéficiera ainsi de sa libération d’office après avoir purgé les deux tiers d’une peine de 20 ans d’incarcération.

Appréhendé en 2010 à la suite des opérations SharQc et Diligence, Ouimet s’était reconnu coupable en 2014 de complot pour meurtre, de gangstérisme, de blanchiment d’argent et de recyclage des produits de la criminalité.

Économie légale

Au tournant de l’an 2000, alors que les hauts gradés de l’ancienne garde des Hells dirigée par Maurice «Mom» Boucher croupissaient en prison à la suite de la guerre des motards, «Casper» Ouimet a incarné la nouvelle génération de motards qui tentait par tous les moyens de s’immiscer dans l’économie légale du Québec.

Entre autres, c’est par lui que les Hells avaient manœuvré pour s’infiltrer dans l’industrie de la construction et prendre illégalement le contrôle de l’entreprise de maçonnerie L.M. Sauvé.

Les détails de ce stratagème furent ensuite étalés durant la commission Charbonneau, devant laquelle l’entrepreneur Paul Sauvé avait témoigné des pressions et menaces qu’il a subies dans cette affaire.

«Je suis celui qui a ‘nettoyé’ le local à Lennoxville, ça te donne une idée?», lui avait dit Ouimet pour l’intimider, en référence à la fameuse purge interne de 1985 où les Hells avaient tué cinq membres de leur défunt chapitre North à l’intérieur de leur repaire à Lennoxville avant de jeter leurs cadavres dans le fleuve.

Conditions sévères

Ouimet, qui en a aussi mené large dans le marché montréalais des stupéfiants, aura cependant une longue liste de conditions à respecter à sa sortie du pénitencier à sécurité minimale où il se trouve depuis l’automne 2022.

D’abord, la CLCC lui impose une période d’au moins six mois d’assignation en maison de transition avant d’espérer pouvoir rentrer chez lui.

Il lui sera interdit de posséder ou d’exploiter une entreprise jusqu,à nouvel ordre, en raison de ses antécédents de blanchiment d’argent sale.

Il devra aussi fournir au Service correctionnel fédéral tout renseignement concernant sa situation financière personnelle et ses opérations bancaires, sur une base régulière.

On lui a aussi interdit de posséder plus qu’un téléphone cellulaire, de fréquenter des débits de boisson et d’entrer en contact avec toute personne impliquée dans le crime organisé, incluant ses «frères» Hells Angels.

Compte tenu du fait qu’une partie de sa détention provisoire — préalable à son plaidoyer de culpabilité — lui a été créditée en double, la peine d’incarcération de Ouimet doit venir à échéance en juin 2028.