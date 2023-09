De la Charte des valeurs au débat sur l’immigration: où en est le Québec?

On a un peu parlé, ces derniers jours, des dix ans de la Charte des valeurs, proposée en 2013 par le gouvernement Marois et Bernard Drainville. C’était effectivement un anniversaire à commémorer, car elle a représenté, dans l’histoire récente du Québec une rupture féconde.

Petit détour par l’histoire pour comprendre les enjeux à l’époque: en 1995, on le sait, le Québec est passé à 50 000 votes de l’indépendance.

On sait aussi de quelle manière Jacques Parizeau a accueilli ces résultats, avec une déclaration explosive, qui nommait une réalité, mais la nommait maladroitement.

1995

Les souverainistes, alors, furent frappés d’une vraie crise de mauvaise conscience. La référence à l’identité québécoise devenait obscène, et plus encore quand on l’ancrait dans la majorité historique francophone.

Ils fabriquèrent alors une nouvelle vision de la nation québécoise, déracinée. Ce fut la longue décennie post-référendaire, où les nationalistes se firent croire que pour être modernes, ils devaient parler comme des trudeauistes.

Mais les Québécois ne se reconnaissaient pas dans cette identité aseptisée.

Ils finirent par le faire savoir au moment de la crise des accommodements raisonnables de 2006-2008, alors que les effets de l’immigration massive et du multiculturalisme fédéral se faisaient sentir de plus en plus sévèrement au Québec.

Les Québécois voulaient rompre avec ce dernier, mais se demandaient de quelle manière y parvenir.

Le débat a duré jusqu’en 2013, où nous retrouvons la Charte des valeurs de Bernard Drainville.

Cette dernière fit de la laïcité le moyen de marquer cette rupture avec cette machine à broyer le peuple québécois qu’est le multiculturalisme canadien.

La laïcité devenait le nouveau vecteur de notre affirmation nationale.

Après près de 20 ans à s’excuser d’exister, les Québécois replaçaient leur culture au cœur de leur pays et renouaient avec le nationalisme de la Révolution tranquille.

La Charte des valeurs fut massivement appuyée par la population, mais le gouvernement Marois, minoritaire, ne parvint pas à la faire voter.

Elle eut toutefois la vertu de lancer une dynamique reprise quelques années plus tard par Simon Jolin-Barette, qui se la réappropria, dans une version moins ambitieuse, pour en faire la loi 21. Les Québécois marquaient ainsi la rupture avec le régime de 1982.

Nous arrivons ici à la question de l’immigration.

La loi 21 comme la loi 96 sont nécessaires.

Tabou

Mais elles seront bientôt impuissantes si nous maintenons les seuils d’immigration démentiels que nous imposent tout à la fois Ottawa et le gouvernement caquiste, qui en cette matière, s’est lamentablement couché.

Car une loi identitaire, aussi bien faite soit-elle, ne peut pas faire grand-chose si nous recevons plus d’immigrés que nous ne pouvons en accueillir et intégrer. La démographie est plus forte que la loi.

Les nouveaux arrivants ne s’intègrent pas à la majorité historique francophone. Et ils s’intègreront de moins en moins si nous ne réduisons pas drastiquement les seuils.

Mais c’est le grand tabou de notre vie politique. Il nous appartient de le briser.