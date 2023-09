Découvrez ce qui ne doit pas être porté au lit

Des bas sales contiennent souvent les mêmes bactéries que celles trouvées dans les cafards et leurs excréments, ont révélé des chercheurs, qui recommandent d’éviter de les porter au lit.

Selon le «New York Post», 1017 Britanniques été interrogés sur les habitudes de sommeil. Ce sont 18 % des répondants qui ont l’habitude de dormir avec des bas. Parmi cette proportion, 70 % d’entre eux ne prennent pas la peine d’enfiler une nouvelle paire pour la nuit. Ils conservent la même paire que celle portée dans la journée.

Des chercheurs ont découvert que près de la moitié des bas contenaient du pseudomonas aeruginosa, un type de bactérie qui provoque des infections.

«Le pseudomonas infecte généralement les voies respiratoires, les voies urinaires et il provoque une infection des poumons», ont affirmé les experts de Mattress Next Day qui ont mené la recherche. Il peut facilement se propager sur des objets contaminés et mal nettoyés.»

Les chercheurs de Mattress Next Door ont également découvert que certaines chaussettes étaient encore plus sales que les télécommandes de télévision. Ils ont rappelé que les télécommandes peuvent être «plus sales qu’une toilette».

Les experts ont ajouté que les pieds possèdent environ 250 000 glandes sudoripares. Cela signifie que l’humidité peut s’accumuler dans les chaussettes sales, ce qui peut entrainer la présence de champignons dermatophytes qui causent le pied d’athlète.

De son côté, le «National Institutes of Health» a rapporté que le pseudomonas aeruginosa est couramment trouvé dans les blattes et leurs excréments. La bactérie se propage facilement. Le fait de porter des bas sales pour dormir pourrait donc contaminer la literie et augmenter le risque d’infection.

Les chercheurs de Mattress Next Door ont donc conseillé de porter une nouvelle paire de bas avant d’aller au lit.