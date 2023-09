Des fermetures sur l’autoroute 13 en direction nord durant le week-end

La circulation sera entravée sur l’autoroute 13 en direction nord à Laval, en raison de travaux intensifs durant la fin de semaine.

Ainsi, deux fermetures complètes de la sortie 12 et 17 sont prévues respectivement entre vendredi 16 h et samedi 8 h, et vendredi 21 h et samedi 7 h.

En revanche, la fermeture sera partielle entre le boulevard Gouin et la sortie 12, a indiqué le ministère des Transports qui invite les usagers à emprunter un détour balisé sur réseau.

Le MTQ prévoit la fermeture complète des bretelles d’accès menant de la voie de desserte à l’A-13, à la hauteur du boulevard Notre-Dame et de l’autoroute 440, de samedi 22 h à dimanche 6 h.

Le tronçon autoroutier sera fermé complètement entre la sortie 15 et la route 344, incluant le pont Vachon en direction nord durant la même période.

La voie de desserte de l’autoroute sera également fermée à la hauteur du boulevard Sainte-Rose durant la même période, selon le MTQ.

Dans la nuit de dimanche à lundi, on prévoit une fermeture complète de l’A-13 entre la sortie 12 et l’autoroute 440, de 21 h à 4 h 30.

De plus, la bretelle d’accès menant de la voie de desserte à l’autoroute, à la hauteur du boulevard Notre-Dame, est concernée par une fermeture complète durant la même période.