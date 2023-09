Deux détenus s'évadent lors d'une sortie en forêt en France

Deux détenus d'une maison d'arrêt de la banlieue sud de Paris se sont évadés mardi après-midi lors d'une sortie en forêt et sont activement recherchés, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Les deux hommes, écroués à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, participaient à une sortie course à pied avec d'autres détenus et des encadrants dans la forêt de Fontainebleau, au sud-est de la capitale, selon une source proche du dossier.

Prétextant une envie pressante, ils se sont éloignés et ne sont pas revenus, a détaillé cette source.

Contacté, le parquet local n'était pas joignable dans l'immédiat.

En juin dernier, un détenu s'était évadé de cette même prison en utilisant une nacelle installée pour des travaux, avant d'être interpellé quelques heures plus tard.

La maison d'arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis comprenait 3.362 détenus au 1er janvier 2023, soit un taux d'occupation de 129,4%, selon l'association L'Observatoire international des prisons.