Drew Barrymore devient «persona non grata» après la reprise de son talk-show malgré la grève

Drew Barrymore ne présentera pas les 74e National Book Awards suite à sa décision de reprendre son talk-show, en pleine grève des acteurs et des scénaristes.

• À lire aussi: Drew Barrymore critiquée pour avoir repris le tournage de son talk-show malgré la grève

• À lire aussi: Drew Barrymore interrompue lors d’une conférence par un harceleur

Dans un communiqué publié mardi (12 sept. 23) sur X/Twitter, la National Book Foundation a annoncé avoir révoqué l'invitation de la star à présenter la cérémonie, qui aura lieu à New York le 15 novembre. « À la lumière de l'annonce de la reprise de la production du Drew Barrymore Show, la National Book Foundation a annulé l'invitation de Mme Barrymore à présenter la 74e cérémonie des National Book Awards », peut-on lire dans le communiqué. « Notre engagement est de garantir que les prix restent axés sur la célébration des écrivains et des livres, et nous sommes reconnaissants envers Mme Barrymore et son équipe pour leur compréhension dans cette situation. »

La National Book Foundation n'a pas indiqué si un remplaçant avait été choisi.

Dimanche, l'animatrice du Drew Barrymore Show a défendu sa décision de reprendre le talk-show dans une publication sur Instagram. « J'assume ce choix. Nous nous engageons à ne pas discuter ou promouvoir de films et d'émissions de télévision de quelque nature que ce soit, a écrit la star. Je veux être là pour apporter ce que les scénaristes font si bien, c'est-à-dire un moyen de nous rassembler ou de nous aider à donner un sens à l'expérience humaine. J'espère qu'une solution pour tout le monde sera trouvée le plus rapidement possible. Nous avons traversé des moments difficiles depuis que nous sommes apparus sur les écrans pour la première fois. Et je fais donc un pas en avant pour recommencer la saison 4 avec humilité. »

Des grévistes ont manifesté devant le CBS Broadcast Center à New York, où l'émission est tournée, lorsque l'enregistrement a repris, lundi. Le Drew Barrymore Show sera de nouveau diffusé à partir du 18 septembre.