Échangeur défectueux à Terrebonne: Un développeur immobilier poursuit le ministère pour acharnement

Un développeur immobilier dont les terrains avaient été inondés par la construction d’un échangeur à Terrebonne poursuit l’État québécois pour 1,4 M$, alléguant être victime d’une campagne d’acharnement de la part d’inspecteurs du ministère de l’Environnement.

À lire aussi: Transports Québec condamné à rebâtir un échangeur neuf

La saga de l’échangeur des Pionniers, près de l’autoroute 640, est loin d’être terminée.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) avait déjà été condamné, en 2015, à rebâtir une partie des structures toutes neuves, dont la construction avait transformé les terrains voisins en un véritable marécage.

Il était poursuivi par le développeur immobilier Héritage Terrebonne, propriétaire des terrains, qui se disait incapable de procéder à la construction d’un quartier de 6000 logements à cause de l’accumulation d’eau.

Mais voilà qu’Héritage Terrebonne entend déposer cette semaine une nouvelle poursuite contre le Procureur général du Québec, alléguant avoir été victime d’«acharnement» de la part du ministère de l’Environnement.

«Poursuites pénales infondées»

L’entreprise soutient en effet avoir fait l’objet d’enquêtes abusives de la part du ministère de l’Environnement, au moment où elle était en litige avec le MTQ pour corriger les lacunes de conception de l’échangeur.

Elle a ainsi reçu quatre constats d’infraction aux lois environnementales en 2018, mais le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) s’est finalement désisté dans chaque dossier.

«Héritage a fait l’objet, pendant près de trois années, de poursuites pénales infondées, basées sur des éléments de preuve non concluants et recueillis de manière illégale et abusive», allègue le développeur dans une requête introductive d’instance que nous avons pu consulter.

Conflit d’intérêts

Héritage Terrebonne soutient que les démarches d’enquête du ministère avaient pour but de «servir les intérêts purement personnels de certains des fonctionnaires militant pour la conservation du site et y empêcher tout développement immobilier».

La firme cite l’exemple d’un biologiste à l’emploi du Ministère qui aurait participé à l’enquête, mais qui se serait trouvé en «flagrant conflit d’intérêts». Le fonctionnaire était personnellement impliqué dans une fiducie «dont l’objectif était de préserver les milieux naturels dans la région de Lanaudière», et dans une autre fiducie « dont l’un des objectifs est de militer pour protéger à perpétuité le site d’Héritage, selon la poursuite.

Le développeur soutient aussi qu’en 2013, trois enquêteurs «se sont rendus à plusieurs reprises illégalement sur le site pour y mener les enquêtes dans le but de recueillir une preuve incriminante contre Héritage, sans jamais y avoir été autorisés à cette fin par un juge».

Les terrains de 17 millions de pieds carrés qui appartiennent à Héritage Terrebonne, au nord de l’autoroute 640 et à l’ouest de l’autoroute 40, n’ont toujours pas été développés à ce jour.