Hôpital Maisonneuve-Rosemont: dix ans pour bâtir un hôpital, on rit de nous

Maisonneuve-Rosemont, qui dessert 10% de la population québécoise, va être restauré, reconstruit. Tous s’entendent, c’est une nécessité.

Or, le projet est dans les cartons depuis minimalement 2012, pourquoi un dévoilement si peu étoffé? On n’a pas de coût précis et un échéancier d’environ dix ans.

Pas une station spatiale internationale

Dix ans! C’est décourageant. Évidemment, construire un hôpital est plus complexe que construire une tour à condos, mais on ne bâtit pas non plus la station spatiale internationale.

Des hôpitaux, il s’en construit des dizaines chaque année dans le monde et figurez-vous qu’ici même au Québec, dans les années récentes, nous avons bâti le CHUM et le CUSM ainsi que des projets d’envergure à Vaudreuil, Québec ou Sherbrooke. L’expertise et la capacité nous l’avons.

Et c’est ce qui cloche avec cette annonce: l’échéancier. La planification clinique et l’analyse immobilière sont déjà ficelées pour HMR. Une annonce sérieuse aurait donc estimé une ouverture réelle dans 4, voire 5 ans plutôt que 10.

Le premier réflexe est de se dire que c’est rendu ça le Québec. Une société incapable de mettre en branle et de réaliser de grands chantiers. Mais c’est faux. La construction des hôpitaux récents montre que nous sommes capables. Ce qui manque c’est la volonté politique.

Écoutez l'entrevue avec le Dr. François Marquis, chef des soins intensifs à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à l’émission de Benoit Dutrizac via QUB radio :

L’Est de Montréal jamais priorisé

HMR est à l’image de la ligne bleue du métro... un projet qu’on annonce et annonce, mais qu’on torpille sciemment avec des bureaux de projets et de préparation interminables plutôt que de se mettre à l’ouvrage. Comme pour la ligne bleue, qui en fera les frais? La population de l’Est de Montréal... qui attend aussi la réfection de la rue Notre-Dame et le réaménagement des berges du Saint-Laurent depuis 30 ans. Le REM de l’Est, oubliez ça.

Si l’annonce de Maisonneuve-Rosemont est la plus importante en matière de santé des dernières années selon Dubé, nous sommes en droit de nous attendre à de l’efficacité et une livraison dans des délais normaux soit 4, voire 5 ans maximum. Sinon, ce ne sera pas sérieux et on nous prendra encore pour des valises.