Identité de genre: Drainville craint l’instrumentalisation politique de la question

Le débat sur l’identité de genre et les changements de sexe se fera derrière des portes closes plutôt qu’en commission parlementaire : craignant que l’enjeu soit instrumentalisé à des fins partisanes, le gouvernement Legault va mandater un comité d’experts pour se pencher sur ces questions sensibles.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Éducation Bernard Drainville mercredi matin, au parlement, à son entrée à la période de question.

D’emblée, M. Drainville a écarté la suggestion du Parti Québécois, qui a proposé la veille de faire publiquement le débat sur l’identité de genre et les changements de sexe en commission parlementaire. Le chef péquiste craint que la gauche radicale «impose son idéologie».

«On n’ira pas en commission parlementaire là-dessus, a tranché le ministre. La raison est simple, c’est qu’on ne souhaite pas que cet enjeu-là qui est très sensible soit instrumentalisé à des fins partisanes.»

«Ce à quoi on réfléchit, c’est davantage un comité scientifique, un comité de sages qui pourrait justement poser un regard très apaisé, très serein sur ces questions-là, très scientifique aussi, et de revenir avec des constats, notamment sur ce qui se fait ailleurs», a-t-il ajouté, en donnant l’exemple de la Suède qui aurait «beaucoup réfléchi à ça».

Le gouvernement est d’avis que cette façon de procéder permettra de déterminer des bases factuelles et scientifiques avant de mener le débat par la suite.

«Le cadre qui éventuellement sera proposé par le gouvernement pourra être débattu par les partis politiques par la suite», a résumé M. Drainville.

L’intention du gouvernement est de mettre ce comité sur pied d’ici le mois de décembre. «On veut faire les choses correctement, mais on veut faire une proposition à la société québécoise, je pense qu’on parle de semaine», a affirmé le ministre.

Une commission, «c’est non», disent les libéraux

Plus tôt dans la journée, les libéraux ont affirmé qu’ils ne veulent pas eux non plus traiter de ces questions en commission parlementaire.

«La commission parlementaire, c’est non», a laissé tomber le député libéral André Fortin, en conférence de presse. M. Fortin estime plutôt que «le vrai enjeu est au niveau des services publics qui doivent être offerts aux citoyens».

Monter le débat en épingle

Le sentiment est similaire dans les rangs de Québec solidaire. En réponse aux questions des journalistes, le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit craindre le risque qu’on se «retrouve dans une situation comme celle des États-Unis où des politiciens de droite montent en épingle des cas isolés pour créer une espèce de panique».

M. Nadeau-Dubois pense donc qu’il faut mettre les experts «au centre de ces discussions-là». «Il y a des enjeux médicaux qui sont complexes. Il y a des enjeux de santé mentale qu'il faut considérer dans plusieurs cas», a-t-il expliqué.

Nuances

De son côté, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon convient qu’il faut être prudent et mener le débat convenablement.

«Demander une commission parlementaire, c'est légitime, c'est la démocratie. En fait, c'est le seul lieu qu'on a pour réfléchir puis débattre avant de faire des politiques publiques», a-t-il fait valoir.

Il compte donc rédiger une lettre pour détailler et nuancer la position de son parti sur ces enjeux.