Accusations de voies de fait: «Ça va laisser une marque même si j'ai reçu une absolution inconditionnelle», dit Kevin Mital

Même s’il a obtenu une absolution inconditionnelle, le receveur étoile du Rouge et Or de l’Université Laval Kevin Mital est pleinement conscient que ses ennuis à l’extérieur du terrain ne seront pas oubliés.

• À lire aussi : Meilleur match en carrière et une grave blessure : des émotions aux antipodes pour un receveur du Rouge et Or

• À lire aussi : Match en blanc au PEPS : des unités bien spéciales propulsent le Rouge et Or vers la victoire face à McGill

En retour d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation de voies de fait, Mital a obtenu jeudi dernier devant la cour municipale de Québec une absolution inconditionnelle qui lui évitera d’avoir un casier judiciaire. Le Rouge et Or lui a décerné une suspension d’une partie pour avoir enfreint le code d’éthique de l'équipe. Il a purgé sa suspension, samedi dernier, contre McGill, lors de la partie d’ouverture locale.

Mital reprendra l’action, dimanche, alors que les Carabins de l’Université de Montréal seront les visiteurs au PEPS.

« Ça va laisser une marque même si j’ai reçu une absolution inconditionnelle, a-t-il reconnu, mardi, après l’entraînement de l’équipe. C’est une tache à mon dossier. Si jamais je suis dans les discussions pour l’obtention des trophées Jeff Russell (joueur par excellence dans le RSEQ) et Hec Crighton (joueur par excellence au Canada), je pense que ça pourrait avoir une influence même si seulement les statistiques devraient parler. »

Il a lu tous les commentaires

Comme tous les gens de son âge, le receveur de 24 ans est présent sur les réseaux sociaux et il est bien au parfum des commentaires à son endroit. « Il y a des gens frustrés de la décision de l’Université Laval et du Rouge et Or des deux côtés, a-t-il mentionné. J’ai lu tous les commentaires sur X (anciennement Twitter) et je ne peux rien faire. C’est la réalité des réseaux sociaux et des gens se prononcent sans avoir lu le jugement au complet. La seule chose qu’on ne pourra pas m’empêcher, c’est de remporter une autre Coupe Vanier. »

Pas une distraction

Comme ce fut le cas lors du premier match de la saison à Sherbrooke où des partisans du Vert & Or assis derrière le banc du Rouge et Or ont pris plaisir à le narguer, Mital s’attend au même genre de traitement sur la route.

« C’est toujours comme ça et les événements à l’extérieur du terrain seront une raison de plus pour me dérouler le tapis rouge, a-t-il imagé. Tu n’as qu’à regarder les statistiques (8 réceptions pour 122 verges et deux touchés) pour voir que ce ne fut pas une distraction à Sherbrooke. J’ai hâte de jouer et d’inaugurer la nouvelle surface synthétique une semaine plus tard que mes coéquipiers. »

« Quand ma situation a été rendue publique, ce ne fut pas une distraction parce que je savais que c’était pour arriver et je connaissais les prochaines étapes, de poursuivre le joueur par excellence de la Coupe Vanier. Ce n’était pas un stress pour moi, mais j’ai dû gérer la situation avec ma famille et le Rouge et Or quand c’est devenu public. »

Discussions épicées

Très volubile sur le terrain, Mital devra se méfier. « Ça jase beaucoup contre Montréal, mais les arbitres vont en laisser passer moins cette année. Une nouvelle règle cette année que nous avons apprise tout juste avant le match à Sherbrooke prévoit une pénalité de 10 verges pour conduite antisportive, de 25 verges pour une deuxième offense et une expulsion pour une troisième. »

Mital est confiant qu’il peut connaître une aussi bonne saison que l’an dernier où il avait dominé le RSEQ avec 58 réceptions pour 751 verges et 12 touchés. « Avec une partie en moins, c’est possible de faire aussi bien et même mieux, a-t-il souligné. L’an dernier, nous n’étions pas toujours sur la même page moi et Arnaud [Desjardins] et nous avons laissé des points sur le terrain. Contre Montréal, nous allons tenter d’attaquer les petits trous que l’on voit sur les bandes vidéo. »

À la Coupe Dunsmore 2022 dans une victoire de 25-24 face aux Bleus, Mital avait capté neuf passes pour des gains de 116 verges et trois majeurs.

Le retour au jeu de Mital comble le coordonnateur offensif Justin Éthier. « Depuis deux ans, Kevin a créé beaucoup de choses et son retour est une bonne affaire. Nous avons d’autres receveurs qui peuvent se démarquer et ils ont été capables de bien performer contre McGill, mais on va le prendre. Nous sommes bien contents du retour de Kevin. »