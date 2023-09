Karl Walcott dans «Après le déluge»: plus de profondeur dans son jeu

Karl Walcott s’est expatrié à Vancouver, à l’hiver 2022, tout de suite après sa participation à Big Brother Célébrités parce qu’il avait eu vent qu’il y manquait d’acteurs noirs pour tourner dans les productions américaines. Après avoir suivi des cours de jeu sur place, il a gagné son pari en décrochant un rôle dans l’ultime chapitre de Riverdale.

Mais avant de tourner dans 18 épisodes de cette série jeunesse à succès, il est revenu au Québec, l’été dernier, le temps d’être dirigé par Mara Joly sur le plateau de la nouvelle série coup-de-poing Après le déluge, de Noovo, rôle qui lui a permis d’élargir ses horizons en tant qu’interprète.

Joël Lemay / Agence QMI

Son personnage, Jimmy, soutient tant bien que mal sa mère monoparentale Pascale (excellente Marilyse Bourke), une femme bipolaire se médicamentant à l’alcool. Installée dans un HLM avec ses enfants, elle peut exploser à tout moment, n’hésitant pas à frapper sa plus jeune, Dylane (Blanche Masse). Cette dernière, qui rentre de centre jeunesse est comme sa mère, elle en vient rapidement aux coups.

«Jimmy essaie de faire de son mieux pour guider sa sœur dans le bon chemin», a dit Karl Walcott.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO

On exploite les cycles de violence, on parle de pauvreté et de criminalité, il est question de traumas transgénérationnels et sociaux dans Après le déluge, autant de facteurs maintenant les protagonistes dans un cercle vicieux, du moins dans les deux premiers épisodes visionnés par les journalistes.

«Ce rôle-là, même plus que Riverdale et tous les autres personnages que j’ai faits avant, c’est quelque chose que je n’avais jamais exploré. C’est un personnage complexe, puis Mara Joly m’a amené dans des zones de jeu... disons qu’il était temps que je me fasse pousser par un réalisateur et que je découvre une autre profondeur à mon jeu», a ajouté le comédien.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO

Quand Dylane se fait arrêter, elle a la chance de tomber sur la policière Maxime Salomon (Penande Estime), qui prend sous son aile des jeunes écorchés en les initiant aux combats d’arts martiaux mixtes au sein du club qu’elle possède. L'histoire s'inspire du club de boxe l’Espoir. En évitant un casier en vertu de mesures extrajudiciaires, comme Dylane, les jeunes brisent leur isolement, développent une discipline de vie et canalisent leurs frustrations.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO

Karl Walcott n’a pas connu un milieu aussi dysfonctionnel dans sa jeunesse, mais il a changé de mode de vie après la fin de la série Le chalet. Depuis, il a beaucoup travaillé sur lui-même et sur interprétation. «À quoi bon jouer si ce n’est pas pour s’améliorer», a-t-il indiqué.

Pas une série sur la diversité

Après le déluge est une œuvre très personnelle pour son autrice, réalisatrice et coproductrice, Mara Joly, dont la mère est afro descendante et le père est blanc. Femme métissée à la peau plus blanche que foncée, elle est une «enfant du système» qui a connu les centres jeunesse (sa mère la portait aussi alors qu’elle était en centre jeunesse) et la pauvreté, comme ses personnages.

Bien que la série soit dure et qu’elle montre la réalité de Québécois en arrachant, Mara Joly promet de la lumière, de la résilience et de la rédemption dans les six épisodes. Elle a souhaité déconstruire certains stéréotypes et proposer des représentations moins «minces» de gens défavorisés.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les visages moins connus qui portent Après le déluge sont convaincants et jouent dans plusieurs langues, incluant le créole et l'espagnol. C’est le cas de Penande Estime, qui campe la policière réfléchissant en dehors de la boite, mais aussi de Blanche Masse et d’Érika Suarez, deux jeunes talents émergents qui portent des personnages ayant soif de prendre leur place dans un monde complexe.

Produite par Zone3 et ZAMA Productions, la série Après le déluge prend son envol sur Noovo le jeudi 14 septembre, à 21 h.