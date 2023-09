La destruction d’une œuvre d’art vaut une poursuite au Cégep de Sainte-Foy

Les enfants d’une artiste décédée poursuivent le Cégep de Sainte-Foy en Cour Supérieure à la suite de la destruction en 2020 d’une œuvre réalisée en 1967 par leur mère.

Danielle Roux a créé cette monumentale sculpture moderne en métal appelée l’Oiseau pour l’inauguration de l’institution scolaire.

Par communiqué Richard Lavoie, ex-conjoint de l’artiste, a expliqué avoir essayé à de multiples reprises depuis 2016 de convaincre le Cégep de l’urgence de restaurer la sculpture «laissée à l’abandon».

Il ajoute que «devant pareil gâchis et dans le but que la sculpture soit reconstruite à l’identique et placée dans un endroit qui la valorise, et pour faire respecter les droits d’auteur de leur mère, les enfants de Danielle Roux, Hugues, Geneviève et Valérie, en sont venus, malgré eux, à devoir poursuivre le Cégep.»

En morceaux

Selon trois artistes et un restaurateur d’œuvres d’art, la pièce était encore récupérable «à coût raisonnable» en 2017. M. Lavoie précise la sculpture a été découpée et envoyée au recyclage.

M. Lavoie estime que le sort de l’Oiseau soulève «le manque d’entretien flagrant des œuvres d’art public au Québec. Une fois érigées, ces créations artistiques sont pour la plupart oubliées et abandonnées aux intempéries par une bureaucratie totalement insensible à leur sort.»

L’artiste

Danielle Roux est décédée prématurément à l’âge de 40 ans.

Fournie par Richard Lavoie

Elle a notamment été récipiendaire du prix du lieutenant-gouverneur et boursière du Conseil des Arts du Canada.

Mme Roux a aussi réalisé un imposant buste de plâtre et une sculpture en acier à l’école d’arts et métiers de Victoriaville et un granit de 20 tonnes, appelé Maternité lors du premier symposium de sculpture d’Alma, en 1965