La voie Camillien-Houde sera interdite aux voitures et transformée en promenade piétonne incluant un espace protégé pour les cyclistes.

La voie Camillien-Houde sera verdie et plus sécuritaire pour tout le monde!



On amorce une véritable transformation du parc du Mont-Royal. La voie Camillien-Houde deviendra une grande promenade piétonne avec un accès protégé pour les cyclistes.



— Valérie Plante (@Val_Plante) September 13, 2023

L'accès aux véhicules d'urgence sera également autorisé, permettant d'assurer la sécurité de tous les visiteurs, en tout temps.

C'est la mairesse de Montréal Valérie Plante qui en a fait l'annonce mercredi après-midi.

Ainsi, la Ville de Montréal précise que d'ici 2029, l'équivalent de trois terrains de football, soit 18 000 mètres carrés d'espaces verts, seront ajoutés au parc du Mont-Royal. Par le fait même, le parc du Mont-Royal cessera d'être utilisé comme chemin de transit afin de renforcer son statut de destination.

Le belvédère actuel sera transformé en espace parc et mettra en valeur la vue, et un tout nouveau belvédère sera ajouté sur le point le plus haut de la voie.

Les voitures pourront tout de même continuer d'accéder au Mont-Royal en voiture en passant par le chemin Remembrance.

Les deux stationnements, situés au lac des Castors et à la maison Smith, resteront accessibles, avec un nombre augmenté de places dédiées aux familles et aux personnes à mobilité réduite. La STM bonifiera également, à terme, son offre de service afin d'assurer un accès rapide et efficace à la Montagne.

«La Montagne ne sera plus un raccourci, mais elle restera une destination de calibre international qui sera accessible à tous les visiteurs, qu'ils soient à pied, à vélo, ou en auto», dit Valérie Plante.