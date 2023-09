Laissez-les tranquille: un poney acculé par des visiteurs voulant le photographier tombe d’une falaise

Un organisme de conservation de la nature britannique a imploré les visiteurs d’une falaise hautement touristique au Pays de Galles d’arrêter de déranger les animaux sauvages pour des photos après qu’un poney acculé par des touristes ait trébuché par-dessus bord.

«Ils veulent tous prendre des photos, mais ils ne réalisent pas ce qu’ils font – la quantité de stress qu’ils infligent à l’animal», a déploré le fermier Nicky Beynon, dont la famille prend soin des chevaux sauvages des falaises de Gower à Swansea depuis des générations, a rapporté la BBC mercredi.

C’est en avril dernier que l’incident serait survenu, alors que la maman du poney venait de donner naissance à quelques centaines de mètres de la falaise, au moment où elle et son petit auraient été forcés «de plus en plus près du bord» par une masse de visiteurs qui voulaient prendre des photos du bébé, a relaté le fermier.

«Tout d'un coup, le nouveau-né s’est mis debout en titubant, en essayant d'apprendre à se tenir debout, et a trébuché par-dessus bord [...] Le poulain avait chuté environ une demi-heure avant que je la trouve et elle était en panique. Elle savait qu’il venait de disparaître», aurait-il poursuivi au média britannique.

Précédemment, le fermier avait également dû placer les poneys sauvages en sécurité après qu’un individu ait fait voler un drone à proximité des chevaux.

«Il y a des gens qui font voler des drones ici chaque jour, et ces objets sont capables de filmer depuis des centaines de pieds dans les airs, la même chose avec les zooms de caméra. Il n'est pas nécessaire de toucher le cheval ou de s'approcher si près», a-t-il martelé à la BBC.

D’autres animaux auraient également été blessés par les chiens de visiteurs laissés à eux-mêmes, a-t-il ajouté.

De son côté, l’organisme de conservation de la nature National Trust a imploré les touristes, de façon générale, de se tenir loin des animaux sauvages, incluant le bétail et les cheveux, qui peuvent devenir imprévisibles, et d’éviter de les nourrir, puisque cela peut leur causer du tort, a indiqué la BBC.