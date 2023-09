Laval : la vérificatrice générale a constaté des lacunes importantes

D’importantes lacunes concernant l’utilisation des cartes de crédit d’affaires et des cartes d’essence des employés de la Ville de Laval ont été dévoilées mardi dans le rapport annuel de la vérificatrice générale pour l’année 2022.

Selon un communiqué du Bureau du vérificateur général de Laval (BVG), la vérificatrice générale, Véronique Boily, a conclu que les politiques et procédures qui encadrent l'utilisation des cartes de crédit et les frais remboursés aux employés «n'avaient pas été mises à jour» et qu’ils n'étaient pas harmonisés avec «les objectifs stratégiques en matière de mobilité durable».

Elle a noté l’absence de limite prévue en matière de frais d'hébergement remboursés. Dans certains cas, les frais d'hébergement élevés ne reflètent pas la volonté d'économiser qui est attendue dans une gestion de fonds publics, selon Mme Boily. Cette dernière a fait dix recommandations à cet effet qui ont toutes été acceptées.

D’ailleurs, la valeur des achats par carte de crédit a augmenté de façon importante au cours de la dernière décennie, passant d'environ 80 000 $ en 2012 à plus de 1,1 million $ en 2022. Cela s’explique en partie par la croissance du commerce en ligne. Le nombre de cartes actives a aussi augmenté de plus de 25 % entre 2020 et 2022.

«Manque de rigueur»

Pour ce qui est de l’essence, les retards de paiement des soldes de cartes d'essence ont coûté 17 000 $, «sans que la situation soit prise en main», a-t-on indiqué dans le communiqué.

Cela s’explique par l’inaction de la Ville qui «n'a pas déployé d'activités de surveillance ni mis en place les mesures correctives appropriées», a souligné Véronique Boily, qui a fait six recommandations à ce sujet.

Elle a ajouté que la gestion des cartes d’essence «manquait de rigueur».

Les cartes d'essence ont totalisé 2,1 millions $ d'achats en 2022. En juin 2022, 336 cartes actives étaient associées à un véhicule de police et 106 au Service de Sécurité incendie.

Le taux d'application des recommandations de la vérificatrice générale a chuté dans les dernières années, selon le BVG. Il était supérieur à 85% avant 2018, alors qu’il s'établissait à 67% en 2022 pour les audits réalisés quatre ans plus tôt.