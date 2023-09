Le beurre encore à son meilleur prix de l’année

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 14 au 20 septembre 2023

C’est officiellement la dernière semaine de l’été !

Les étalages des épiceries sont encore pleins à craquer et j’ai eu envie de vous aider à maximiser les récoltes de nos beaux légumes locaux en vous proposant une recette bonus à cuisiner avec les rabais de cette semaine : de la sauce à spaghetti ! En plus, le temps frais qui s’installe donne de plus en plus envie de bons repas réconfortants.

Bien que chacun a sa recette préférée, les ingrédients de base se ressemblent tous un peu. Les carottes, les poivrons et le bœuf haché, qui sont d’ailleurs en vedette du menu, sont au rabais un peu partout cette semaine. Quant aux oignons, le sac de 2 livres est à 0,99 $ à la fois chez Metro et chez IGA. Et finalement, le céleri est à 0,99 $ chez IGA, soit un des meilleurs prix de l’année.

Notre ami le congélateur

Comme la sauce à spaghetti se congèle très bien, ça fait de très bons dépanneurs pour les soirs pressés. Comme le liquide prend de l’expansion en gelant, n’oubliez pas de laisser un peu d’espace entre le couvercle et la sauce.

D’ailleurs, une autre base utile à avoir sous la main au congélateur, c’est un sac de légumes à sauce à spaghetti (qui peuvent d’ailleurs servir aussi pour des soupes). On en trouve dans toutes les épiceries, mais ça se cuisine très bien maison !

Il suffit de couper vos légumes (bien lavés et séchés) à la grosseur désirée. Pas besoin de les blanchir préalablement : le temps passé dans le chaudron à la décongélation fera le travail. Pour éviter que les légumes ne prennent en pain, il est judicieux de les congeler à plat sur une plaque avec un tapis de cuisson en silicone (ou du papier sulfurisé) en premier lieu. IIs seront ainsi plus faciles à décoller et il ne restera ensuite qu’à transférer le tout dans des sacs ou des contenants à congélation.

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Une belle semaine pour acheter des coupes de poulet avec os, alors que les hauts de cuisses sont à leur plus bas de l’année et les pilons de poulet, qui sont en vedette, sont à peine un sou de plus que leur meilleur prix. Les rabais sur le beurre et les œufs sont aussi dignes de mention et il peut valoir la peine de faire quelques réserves. De manière générale, voici les aubaines qui ont retenu mon attention :

Bologne (675 g) à 3,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 3,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Chou-fleur à 1,44 $ pour les membres Scène+ chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 1,44 $ pour les membres Scène+ chez IGA (meilleur prix de l’année) Douzaine d’œufs (calibre gros) à 2,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C

à 2,44 $ (limite de 3 par client) chez Super C Épaule picnic de porc à 1,88 $/lb chez Super C

à 1,88 $/lb chez Super C Farine tout usage de marque maison (10 kg) à 9,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 9,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Filets de porc à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Hauts de cuisses de poulet à 1,88 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 1,88 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Poisson blanc (plusieurs variétés) ou saumon rose surgelés (400 g) à 5,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 5,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Rôti français de bœuf non bardé à 4,99 $/lb chez Metro

à 4,99 $/lb chez Metro Sac de 5 avocats à 1,84 $ chez Walmart

à 1,84 $ chez Walmart Saucisses fraîches de marque maison (~700 g) à 6,99 $ pour les membres Moi chez Super C

à 6,99 $ pour les membres Moi chez Super C Saucisses fumées (450 g) à 2/5 $ chez Super C

LUNDI

CHEESEBURGERS FAÇON SLOPPY JOE ET SALADE DE CHOU ET CAROTTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 2,38 $

BON À SAVOIR !

Comme c’est le bœuf haché maigre qui est en vedette, utilisez ce dernier (égouttez le poêlon au besoin avant d’ajouter les ingrédients de la sauce). Quant à la salade de chou, râpez tout simplement le chou vert en remplacement !

MARDI

POULET ET BROCOLI VINAIGRETTE AU PESTO

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 1,99 $

BON À SAVOIR !

Je vous propose de servir le tout sur du riz (c’est même déjà calculé dans le prix par portion !). Préparez-en plus, tout comme le poulet, si vous en voulez aussi pour la recette de riz frit vide-frigo !

MERCREDI

PAVÉS DE MORUE POÊLÉS AU CURCUMA ET À L’ANETH

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 3,91 $

JEUDI

SAUTÉ DE CHOU AUX ARACHIDES ET TOFU CROUSTILLANT

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 1,98 $

VENDREDI

RIZ FRIT VIDE-FRIGO

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,70 $

BON À SAVOIR !

Je vous propose de faire le riz frit avec des carottes, du brocoli, du poivron et un restant de poulet cuit.

LUNCH

SALADE DE COUSCOUS AUX POIS CHICHES ET AU FETA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 2,59 $

COLLATION

CROUSTADES AUX POIRES DANS UNE TASSE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 2

Préparation : 10 min

Cuisson : 2 min

Prix par portion : 0,42 $

