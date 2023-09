Le REM coûtera 1,65 milliard $ de plus que prévu

Avec une première partie du Réseau express métropolitain (REM) lancée en juillet et des travaux qui vont bon train pour le reste du tracé, la CDPQ Infra a évalué que le coût du projet atteindra finalement 7,95 milliards $, soit 1,65 milliard $ de plus que prévu.

C’est ce que l’entreprise responsable du train électrique a annoncé lors d’une mise à jour sur le projet présenté mercredi.

L’augmentation des coûts est notamment due à la pandémie (+ 800 millions $), aux défis rencontrés lors des travaux dans le tunnel du Mont-Royal (+ 350 millions $) et pour l’optimisation et les aménagements de certaines infrastructures (+ 500 millions $).

La totalité de cette augmentation de 26% du prix sera absorbée par la CDPQ Infra, a assuré l’entreprise.

Il ne s’agit pas de la première hausse de coût du projet de transport en commun, puisque le budget était passé de 5,5 milliards $ à 6,3 milliards $ entre 2016 et 2018 lors du choix des soumissionnaires.

Pas tant d’interruptions de service

Si le démarrage du REM a semblé quelque peu difficile dans les premiers jours, le train a finalement offert un taux de fiabilité de 99% lors de sa période de rodage.

Six interruptions de service ont été notées par la CDPQ Indra, représentant huit heures sur un total de 880 heures d’opération.

«Durant cette période de rodage, les équipes ont identifié des éléments qui font présentement l’objet de travaux d’améliorations, essentiellement les escaliers mécaniques, les ascenseurs et les communications lors d’interruption de service», a-t-il été précisé.

Les usagers sont en tout cas bien au rendez-vous puisque le million de passages a déjà été franchi. En moyenne, ce sont 30 000 déplacements quotidiens qui sont réalisés par jour.

Des travaux presque complétés

Les travaux de génie civil pour les antennes de l’Ouest-de-l’Île et de la Rive-Nord sont majoritairement complétés, selon la compagnie. Il ne resterait ainsi plus qu’à finaliser les 19 stations, l’installation des systèmes de contrôle, les voies ferroviaires et l’électrification. Les essais sur ces nouveaux trajets seront réalisés au printemps 2024.

Pour l’antenne vers l’aéroport Montréal-Trudeau, l’installation des voies ferrées commencera en 2024. La mise en service est toujours prévue pour 2027 «en raison de l’échéancier de réalisation de la station par Aéroport de Montréal».