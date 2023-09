Le lancement du livre Le Théâtre du Rideau Vert - Un premier rôle dans l’histoire nous rappelle comment en 1948, Yvette Brind’Amour et Mercedes Palomino accomplissaient leur rêve en mettant au monde le Théâtre du Rideau Vert. Le Théâtre du Rideau Vert a produit de nombreuses créations québécoises majeures dont Sonnez les matines de Félix Leclerc, Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, La Sagouine d’Antonine Maillet, et a fait redécouvrir Les Fridolinades de Gratien Gélinas.

Liette Mercier, Les Éditions de l’Homme, André Ducharme, auteur, Céline Marcotte, directrice générale du Théâtre du Rideau Vert, et Denise Filiatrault, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, sont en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et de sa conjointe, Pascale Bourbeau.

Céline Marcotte, directrice générale du Théâtre du Rideau Vert depuis 2008, et Denise Filiatrault, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, à partir de 2004, ont signé la préface du livre.

Liette Mercier et Florence Bisch, des Éditions de l’Homme, entourent un duo de femmes exceptionnelles Denise Filiatrault, directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, et Céline Marcotte, directrice générale du Théâtre du Rideau Vert, qui, comme les deux femmes cofondatrices, dirigent le théâtre aujourd’hui.

Plusieurs comédiennes et comédiens étaient présents, dont Sophie Faucher, Mireille Deyglun, Vincent Bilodeau, Jean-François Lépine et Michel Tremblay, que le Théâtre du Rideau Vert nous a permis de découvrir avec la présentation de sa pièce Les Belles-sœurs.

Le Théâtre du Rideau Vert assume pleinement son rôle à titre de membre à part entière de la communauté théâtrale montréalaise. Sur la photo on voit Louison Danis, comédienne, Gilles Renaud, comédien, Louise Turcot, comédienne, Johane Despins, animatrice, et Pierre Tessier, membre du C.A. du Théâtre du Rideau Vert.

Le livre est présentement en vente en librairie. Parmi les invités, il y avait Lénie Scoffié, comédienne, Jean-François Lépine, auteur et journaliste, Vincent Bilodeau, comédien, Liette Mercier, Les Éditions de l’Homme, Sophie Faucher, comédienne, Florence Bisch, Les Éditions de l’Homme, Mireille Deyglun, comédienne, et Patrice Coquereau, comédien.