LNH : Seth Jones veut suivre les traces de Shea Weber

La chaise de capitaine des Blackhawks de Chicago est vide en raison de la fin du contrat de Jonathan Toews, qui a joué ce rôle de 2008 à 2023, et l’un des prétendants au trône dit vouloir d’un ancien coéquipier que les amateurs de hockey montréalais connaissent bien.

À quelques jours du début du camp d’entraînement, la formation du jeune prodige Connor Bedard n’a pas identifié son leader principal. Cependant, le défenseur Seth Jones se dit prêt à mener les troupes. À 28 ans et avec au compteur 730 matchs de saison régulière en 10 ans, il possède le bagage requis pour arborer la lettre «C» sur son chandail. D’ailleurs, celui qui en sera à une troisième campagne en Illinois ne dissimule pas ses intentions.

«J’ai toujours voulu être capitaine. J’ai appris de quelques-uns des meilleurs leaders : Shea Weber, Nick Foligno et Jonathan Toews. Ainsi, j’ai évolué aux côtés de certains grands capitaines que nous avons vus. Ce serait spécial pour moi de le devenir, a-t-il commenté au site NHL.com, mardi. Je comprends bien où cette organisation se trouve. Il reste que je me concentre à prôner mon jeu et à montrer la voie, que ce soit avec un "C", un "A" ou rien du tout sur mon dossard. Je ne pense que ça devrait changer.»

Aussi, de 2013 à 2016, Jones a côtoyé Weber, ex-capitaine du Tricolore, quand celui-ci assumait les mêmes fonctions chez les Predators de Nashville.

«Lorsque j’ai été repêché [en 2013], il était pas mal au sommet de sa carrière. Il ne parlait pas beaucoup; il prêchait par l’exemple sur la glace. Évidemment, ce fut un très bon joueur, mais il effectuait constamment les petites choses qu’un défenseur devrait réaliser, comme bloquer des tirs. Si on jouait mal, il pouvait se fâcher. Néanmoins, il avait de bonnes intentions, car il souhaitait nous rendre meilleurs, a-t-il considéré. Il ne s’agissait pas de se défouler sur nous. Par contre, en tant que meneur, vous avez besoin d’un peu de cela.»

L’héritage de Toews

À Chicago, Bedard nécessitera le soutien de hockeyeurs plus âgés, d’autant plus que Toews ne sera plus dans le vestiaire. Son absence crée déjà un vide significatif, mais Jones dit avoir retenu des leçons.

«Tazer avait l’habitude de dire dans les récentes années : "tout le monde ici a une voix et a l’autorisation de parler. Ce ne sont pas seulement quatre ou cinq gars qui peuvent le faire". Donc, si vous êtes un joueur de 18 ans, vous devriez être capables d’exprimer vos états d’âme. Cela m’a vraiment atteint», a mentionné l’arrière.