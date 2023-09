L’un des entrepreneurs les plus influents de la restauration a commencé sa carrière dans une station de ski du Québec

Saviez-vous qu’un des entrepreneurs les plus prospères du monde, selon le magazine Forbes, a démarré sa carrière ici, au Québec ?

On peut dire que l’entrepreneur français Louis Le Duff a eu le coup de foudre pour la Belle Province. À son arrivée chez nous, dans les années 1970, le jeune étudiant s’ennuie du pain français. Heureusement, il retrouve rapidement d’autres amateurs de bons produits à Montréal.

Pour lui, c’est la révélation : il décide de se lancer en affaires au Québec afin d’offrir au plus grand nombre de gens possible le bonheur du pain à la française.

En 50 ans de carrière, voilà que M. Le Duff est devenu l’un des leaders mondiaux du secteur de la boulangerie industrielle avec son entreprise Bridor.

De Sherbrooke à l’Asie

Pour le PDG du groupe Bridor, une entreprise manufacturière en transformation alimentaire et derrière la marque Au Pain Doré, tout a commencé dans une station de ski. En 1972, après avoir complété un MBA à l’Université de Sherbrooke, le français d’origine (et québécois d’adoption !) y ouvre une petite crêperie bretonne. Le succès est instantané !

De retour en France quelques années plus tard, l’entrepreneur, qui a le vent dans les voiles, déploie une première enseigne de restauration rapide à la française : la Brioche Dorée.

En 1983, M. Le Duff s’envole à nouveau à Montréal dans le but de se lancer dans la production industrielle de pain et de viennoiseries avec l’ouverture d’une première usine Bridor, contraction des mots brioche et dorée. « Derrière ce projet, il y a une vision de réconcilier le meilleur des terroirs et le savoir-faire français », explique Louis Le Duff.

Aujourd’hui, le Groupe Le Duff, qui réunit toutes les entreprises lancées par M. Le Duff, gère plus de 1 000 boulangeries et restaurants à travers l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe et l’Asie, en plus de fournir des produits frais à des milliers de distributeurs, chaînes d’alimentation, restaurants et hôtels au Canada et aux États-Unis.

La qualité avant tout

La clé du succès de Bridor réside dans la qualité des produits. Le père de Louis Le Duff, un maraîcher du Nord de la France, l’initie rapidement à l’importance de cette valeur au sein d’une entreprise. « Avec une petite ferme, on ne réussissait que si on avait la qualité », relate-t-il.

Pour Bridor, la qualité des produits s’atteint d’abord grâce au choix des matières premières et des ingrédients. « On veut aller chercher la meilleure farine, le meilleur beurre, le meilleur chocolat et la meilleure levure. Et si cet ingrédient est plus cher, on l’accepte. On n'a jamais sacrifié la qualité au profit du rendement à tout prix », explique M. Le Duff.

Une autre des recettes du succès de Bridor, c’est l’énergie déployée dans son service interne de recherche et développement. Le groupe travaille avec une quinzaine d’experts, de scientifiques et de chefs, afin de déterminer les meilleures manières d’uniformiser les produits dans tous les points de vente du monde, mais aussi dans l’objectif de développer de nouveaux produits qui plairont aux clients.

Les produits Bridor sont façonnés à grande échelle, mais toujours avec le souci d’une fabrication artisanale. « Le geste humain doit contribuer à faire un bon pain ou un bon croissant. À l'échelle industrielle, on réplique les mêmes gestes avec la même lenteur de pétrissage et les mêmes heures de maturation », relate M. Eric de Saint Lager, CEO de Bridor Amérique du Nord.

Des opportunités de carrière

Bridor dénombre plus de 800 employés en Amérique du Nord, dont plus de 600 au Canada. Dans son usine de Boucherville, l’entreprise travaille avec des personnes exceptionnelles, dont certaines mettent la main à la pâte depuis plus de 30 ans.

Et pas besoin d’être un expert en boulangerie pour plonger dans l’univers de Bridor : « On sélectionne plutôt les gens pour leur savoir-être. Pour nous, les valeurs humaines sont fondamentales », indique M. Le Duff.

Les employés de Bridor ont la chance de pouvoir compter sur la promotion interne, le développement des compétences et la formation offerte par la multinationale. Ainsi, ils et elles peuvent se développer professionnellement et humainement après seulement quelques mois d’embauche.

Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d’euros et des projets d’expansion en Asie, en Amérique du Sud et dans l’Ouest canadien – sans compter les États-Unis –, on peut dire que Bridor n’a pas terminé sa conquête du monde... un pain à la fois !

