Marchand de vitesse au potentiel énorme: un porteur de ballon du Rouge et Or gagne des points

Débarqué avec le Rouge et Or de l’Université Laval en 2022 après avoir connu toute une saison en Division 2, le porteur de ballon Shawn Valentine a finalement obtenu la chance de démontrer son savoir-faire, samedi, dernier face aux Redbirds de McGill.

Il a laissé une bonne première impression avec des gains de 84 verges en neuf courses. «J’attendais ma chance et j’ai fait ce que je fais toujours, soit de viser un premier essai à chaque course, a-t-il raconté. J’ai été explosif et j’ai fait une différence. Je sais ce que je suis capable de faire et je ne suis pas surpris de ma performance.»

S’il souhaitait effectuer ses débuts dès sa première campagne universitaire, le produit des Islanders de John Abbott réalise avec le recul qu’il n’était pas prêt malgré une vitesse qui décoiffe et un talent qui ne fait aucun doute.

«Je pensais que j’étais prêt, mais je n’étais pas assez prêt, a-t-il souligné. Je me suis vraiment amélioré en protection de passe. Je ne suis pas habitué de ne pas jouer et ce fut vraiment, vraiment difficile de patienter, mais Justin (Éthier) me disait de faire confiance au processus. J'ai beaucoup travaillé avec Mathieu Bertrand.»

S’il ne garanti pas la présence de Valentine dans l’alignement, dimanche, face aux Carabins de l’Université de Montréal, Éthier confirme toutefois que son marchand de vitesse a laissé une bonne impression.

«Nous étions tous excités de le voir et il a gagné des points, a mentionné le coordonnateur offensif lavallois. On voyait des flammèches à l’entraînement, mais nous avons pu contre McGill l’évaluer en situation de match. On a vu son potentiel et son talent. ll a gagné des points. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il a connu de gros progrès en un an.»

Éthier salue l’attitude de Valentine, dont le frère Glenn Ebube Valentine évolue comme quart-arrière avec les Islanders. «Il faisait la pluie et le beau temps à John Abbott et il a fait un choix audacieux en venant à Laval alors qu’on misait sur un bon groupe de porteurs. Il a vécu un grand moment d’humilité l’an dernier.»

Ancien joueur de soccer

Avant de se joindre aux Islanders en 2020, Valentine avait très peu joué au football. «Quand j’étais tout petit, j’ai joué avec les Vikings de l’Île Bizard avant d’opter pour le soccer, a-t-il raconté. Quand je voyais mon petit frère connaître du succès comme quart-arrière et attirer autant l’attention, je me suis dit que je pouvais faire la même chose et je suis retourné au football. C’est grâce à mon entraîneur à l’Île Bizard que je suis ici. Stéphane Pelletier est un grand partisan du Rouge et Or.»

Frappeur de coup de circuit

En raison de sa grande vitesse, Valentine a le potentiel de s’échapper à chaque course. Un certain Sébastien Lévesque a fait les délices des partisans du Rouge et Or avec des courses à l’emporte-pièce de 2008 à 2011.

Peut-on tracer un parallèle entre les deux marchands de vitesse? «Tu n’es pas dans le champ de tracer un parallèle entre les deux, a répondu Éthier, mais je veux faire bien attention de ne pas les comparer pour ne pas mettre de pression sur Shawn. Il y a eu de nombreux bons porteurs à Laval, mais il n’y a personne qui s’approche du nombre de longues courses de Sébastien. Quant à Shawn, il court avec abandon et il se passe quelque chose chaque fois qu’il touche le ballon.»

Comme Valentine, Lévesque a dû s’armer de patience à ses débuts en 2008. «Il n’a pas été habillé lors des quatre premières parties et il a frappé un circuit dès son premier match, a rappelé Éthier. Ça s’est poursuivi pendant quatre ans.»

En seulement trois parties lors de la saison régulière de 2008, Lévesque avait amassé 308 verges pour une moyenne impressionnante de 18,9 verges par portée. En séries, il avait entre autres récolté 268 verges et trois touchés à la Coupe Dunsmore face aux Stingers de Concordia en route vers le titre de la Coupe Vanier.