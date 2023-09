Mike Babcock est un pervers, dit un ancien joueur

L’ex-défenseur Mike Commodore garde un mauvais souvenir de ses moments passés avec l’entraîneur Mike Babcock et son opinion à l’égard de l’actuel pilote des Blue Jackets de Columbus demeure la même.

Les relations discutables de l’instructeur avec ses joueurs et quelques demandes plutôt étranges ont nui à la réputation de celui ayant été embauché durant la saison morte. Congédié par les Maple Leafs de Toronto en novembre 2019, Babcock a dû patienter longuement avant d’obtenir une nouvelle chance dans la Ligue nationale de hockey, mais voilà que de nouvelles allégations ont fait surface à son sujet mardi.

Selon l’animateur du balado «Spittin’ Chiclets» Paul Bissonnette, il aurait interpellé le capitaine des Jackets, Boone Jenner, afin qu’il lui remette son téléphone intelligent. L’objectif de l’entraîneur était, aux dires de Bissonnette, de regarder les photos personnelles du joueur afin de «comprendre quel genre de personne il est».

Ayant joué 17 matchs sous les ordres de Babcock avec les Red Wings de Detroit en 2011-2012, Commodore a toujours eu des mots durs à son endroit. Sur ses réseaux sociaux, il l’a d’ailleurs qualifié de pervers, mardi soir.

«Bien, ça n’a pas été trop long. Babs l’intimidateur s’est de justesse rendu au camp de développement avant de revenir à ses anciennes habitudes. Pouvoir et intimidation. S’il avait réellement voulu connaître quelqu’un, il aurait juste exigé de voir une photo et non pas le forcer à cliquer AirPlay et faire tourner la caméra sur un gros écran de télévision», a-t-il déclaré sur Instagram.

Dans un communiqué émis après la mise en ligne du balado, Babcock a jugé le traitement de l’information grossier et offensant.