Nouveau talk-show de ComediHa.tv: Messmer et José Gaudet brisent la glace

José Gaudet et Messmer seront les premiers invités de l’animateur Jean-Marie Corbeil, le 21 septembre prochain, alors qu’il prendra les commandes du nouveau talk-show C’est dans la boîte, une production de ComediHa.tv captée devant public.

Pour la grande première diffusée en direct, l’épisode sera gratuit et on pourra aussi y écouter les chroniques de Nadine Massi et de Stéphane Poirier.

On promet que l’humoriste Jean-Marie Corbeil proposera une «animation éclatée» et, évidemment, beaucoup de moments drôles, notamment en ouverture avec son billet d’humour sur l’actualité. Il mettra ses invités en lumière ou «en boîte».

C’est dans la boîte, qui fera la part belle à de grands noms de l’humour par le biais de six épisodes, sera diffusé tous les deux mois depuis le cabaret La Boîte, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Éric Desranleau assurera la direction musicale du groupe maison.

Le deuxième épisode sera proposé le 16 novembre prochain.

Soulignons que C’est dans la boîte est produit par Les productions du 29 décembre inc., SPL Sonorisation inc. et le magazine Safarir.