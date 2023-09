Ouverture du FCVQ: «Québec mérite un grand festival de cinéma» – Hugo Latulippe

« Les plus gros noms du milieu me disent tous : on aime ce festival, on veut venir à Québec et on a eu peur de le perdre avec la pandémie ou parce que dans les dernières années, il y a eu des changements dans l’administration. »

Les plus gros noms du milieu du cinéma québécois peuvent se rassurer. Fraîchement désigné directeur général, Hugo Latulippe a déjà commencé le travail de redonner ses lettres de noblesse au Festival de cinéma de la ville de Québec, qui a pris son envol pour une 12e année mercredi.

Pour la première fois depuis 2019, place d’Youville sera le cœur de l’événement. La populaire formule du cinéma en plein air est de retour, et les vedettes des films québécois Solo et Simple comme Sylvain y défileront sur un long tapis rouge qui les conduira du Palais Montcalm au Théâtre Le Diamant.

Il y aura des classes de maître, des fêtes en soirée et la première remise d’un prix récompensant le film le plus populaire de l’événement, nommé en l’honneur du défunt cinéaste Jean-Marc Vallée.

Les atouts de Québec

« Québec mérite un grand festival de cinéma », claironne Hugo Latulippe, qui s’est fixé comme objectif de faire du FCVQ un événement d’envergure nationale.

En jetant un œil sur le Vieux-Québec, il affirme que la capitale possède tous les atouts pour réaliser son vœu.

« Quand je dis qu’avec son paysage flamboyant, cette ville a tout pour recevoir un grand festival de films, les gens de Québec me disent souvent de les lâcher avec la carte postale, mais le cinéma c’est quoi ? C’est une quête de beauté, d’esthétisme. »

« Rebooter le FCVQ »

En poste depuis le mois d’avril seulement, le directeur général du FCVQ n’a pas encore eu le temps de mettre en branle le chantier qu’il juge nécessaire pour adapter l’événement, qui se tient sur cinq jours seulement, à sa vision.

« À l’automne, on va faire un lac-à-l’épaule avec des anciens du FCVQ, des gens qui sont avisés sur les festivals internationaux. On va rebooter le festival. Cette année, c’est une version dans la tradition du FCVQ avec un petit punch d’Hugo Latulippe, mais après, on va réfléchir et se demander à quoi devrait ressembler un festival de 2024. »

Déjà, il évoque une décentralisation qui se traduira par des événements dans les arrondissements de la ville, dans les écoles, à longueur d’année.

Son grand rêve ? « Que les gens de Québec se l’approprient. »

« Cette organisation appartient à tout le monde. Le gros de l’argent est public. Nous avons une responsabilité de rendre le cinéma accessible à tous. »

5 raisons d’aller au FCVQ

Des films québécois attendus

Photo Lou Scamble fournie par Axia Films

Après avoir été présentés à Toronto et Cannes, les nouveaux longs métrages de Sophie Dupuis et Monia Chokri, Solo et Simple comme Sylvain, tiennent le haut de l’affiche du FCVQ avant leur sortie en salles. Le premier donnera le coup d’envoi aux festivités, jeudi soir, tandis que le second sera le point de mire de la soirée de clôture, samedi.

Des classes de maîtres

Photo les archives Joël Lemay/Agence QMI

Trois femmes qui ont fait leur marque dans le domaine du cinéma et de la télévision, la réalisatrice Sophie Dupuis (jeudi), la comédienne Christine Beaulieu (dimanche) et la conceptrice visuelle Elisabeth Williams (mercredi), font l’objet des classes de maître 2023 au FCVQ.

Des films à l’extérieur

Photo les archives

Apportez votre petite laine, le cinéma en plein air fait son grand retour à Place d’Youville. Des films de tous les genres y seront projetés tous les jours, du midi (jeudi et vendredi) ou du matin (samedi et dimanche) jusqu’au soir. Les nostalgiques pourront notamment y revoir le chef-d’œuvre de Jean-Marc Vallée, C.R.A.Z.Y., vendredi, à 20 h 30.

La musique à l’honneur

Photo les archives

En plus de poursuivre la tradition des ciné-concerts en présentant Le mécano de la Générale, film muet de Buster Keaton, au Palais Montcalm avec l’Orchestre symphonique de Québec, plusieurs films musicaux mettant en vedette des artistes d’ici (Ariane Moffat, Charlotte Cardin, Marie Davidson et d’autres) sont à l’affiche à Place d’Youville, de même qu’une version karaoké de Grease.

Arcand... en prolongation

PHOTO FOURNIE PAR CINÉMAGINAIRE

Le festival se termine dimanche, mais pas tout à fait. Le 29 septembre, les festivaliers pourront voir Testament, le nouveau film de Denys Arcand, au Diamant.