Quand la nature bouleverse notre vie

Avec mon mari, je fais partie des sinistrés qui ont dû quitter leur demeure à cause des violents feux de forêt qui ont fait rage ce printemps. Par deux fois on nous a obligés à le faire. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire de tout abandonner derrière soi pour partir dans un lieu inconnu ? Mon mari et moi, on ne le savait pas.

Il ne s’en sort pas trop mal, car il avait été habitué toute sa vie à faire face à des choses difficiles. Mais moi ça m’est rentré dedans. Une tonne de brique ! J’ai du mal à retrouver mon calme et à reprendre ma vie d’avant. Je n’ose pas lui en parler pour ne pas l’inquiéter, pas plus qu’à mes enfants pour ne pas qu’ils pensent que je manque de force morale. Mais juste vous l’écrire m’a fait du bien.

Anonyme

Faites l’effort d’en parler à vos proches, car ventiler ce qui vous obsède l’esprit va vous faire du bien. Garder ça secret ne va servir qu’à vous rendre encore plus craintive face à l’avenir.