Quasi-noyade: un adolescent accusé de tentative de meurtre sur un jeune noir

Un adolescent de 14 ans a comparu lundi devant un tribunal de la région de Boston, aux États-Unis, après voir été inculpé de tentative de meurtre, selon les informations de NBC Boston.

John Sheeran aurait tenté de noyer un adolescent noir dans un étang le 19 juillet dernier à Cape Cod, une attaque présumément raciste.

L’événement se serait produit en présence d'un complice qui, en riant, aurait appelé la victime «George Floyd» parce que ce dernier ne pouvait plus respirer.

L’adolescent de 15 ans victime de l’attaque avance que les deux garçons, incluant John Sheeran, lui auraient lancé des roches dès son arrivée à l’étang Goose Neck dans l’État du Massachusetts.

Les intimidateurs l'auraient ensuite forcé à entrer dans l’eau. Le jeune aurait enfilé sa veste de flottaison puisqu’il ne savait pas nager, a rapporté la police.

C’est alors que l’accusé se serait dirigé à la nage vers sa victime l’agrippant en l’entraînant sous l’eau quatre ou cinq fois et le qualifiant du mot en «n».

La victime présumée lui a crié d’arrêter, car il ne pouvait plus respirer, stipule le rapport.

L’autre garçon, qui ne fait face à aucune accusation pour le moment, «s’est alors mis à rire et m’a appelé George Floyd, se moquant visiblement de moi et ne montrant AUCUN remords», a écrit le requérant dans son rapport de police, atteste le New York Times.

Un témoin d’âge mineur a informé la police qu’il avait entendu la victime demander à son agresseur présumé de ne pas le pousser en raison de son incapacité à nager.

Il affirme avoir vu les deux garçons enfoncer la tête du jeune dans l’eau alors que celui-ci criait à l’aide.

«Quand je suis arrivé, les deux souriaient», a relaté le témoin.

Selon l’avocat de l’accusé, les accusations sont «exagérées».

«Il s’agit clairement d’une partie de cheval qui a dégénéré», a-t-il déclaré au Globe.

La même journée, John Sheeran aurait également frappé un jeune asiatique qui l’aurait traité de gros, d’après CBS.