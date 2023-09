Sergachev l’a encore sur le cœur

Le Lightning de Tampa Bay risque d’être gonflé à bloc à l’ouverture de son camp d’entraînement, à en croire Mikhail Sergachev.

Le défenseur russe a admis, lors d’un entretien au «32 Thoughts: The Podcast», que les joueurs de l’équipe n’avaient pas trop digéré leur élimination aux main des Maple Leafs de Toronto au premier tour des dernières séries.

«Nous ne voulions pas être l’équipe que Toronto allait battre pour se rendre au deuxième tour, a-t-il expliqué. Ils n’ont pas franchi le deuxième tour, mais on ne voulait pas être cette équipe.»

L’ancien porte-couleur des Canadiens a admis qu’après deux Coupes Stanley et une finale en trois ans (avant l’élimination contre les Leafs), les standards demeurent très élevés au sein de l’organisation floridienne.

«Dans ma tête, on aurait dû gagner la coupe, a-t-il lancé. Chaque année, on devrait la gagner. Alors oui, on est en colère. On ne veut pas perdre.»

Le patineur de 25 ans croit que le groupe de joueurs aura le couteau entre les dents au camp.

«On verra, quand le camp commencera, à point nous sommes fâchés, a-t-il évoqué. On patine ensemble avant le camp et les gars sont déjà très compétitifs.»

«On fait cinq exercices, puis on joue un match, a-t-il expliqué. Habituellement, c’est du hockey de ligue de garage, mais là, c’est intense. Même que ça frappe un peu.»

Sergachev a aussi indiqué que l’entraîneur de l’équipe, Jon Cooper, avait quelques ajustements dans sa manche en vue de la prochaine saison après les départs d’Alex Killorn, Ross Colton, Corey Perry, Pierre-Édouard Bellemare et Pat Maroon.

«Nous avons quelques changements qui s’en viennent, mais je ne vous dirai pas où, a-t-il avancé. Vous allez le constater facilement en nous voyant jouer.»