Shohei Ohtani est toujours sur le carreau

Le joueur-vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani a raté un 10e match de suite mercredi.

Son nom a été rayé de la formation pour le duel contre les Mariners à Seattle. Le Japonais souffre d’une tension aux obliques droits depuis le 4 septembre. Il s’est fait mal dans un entraînement au bâton.

Ohtani, qui évolue comme frappeur désigné et comme lanceur, ne remontera plus sur la butte en 2023, et ce, en raison d’une déchirure du ligament collatéral ulnaire de son coude droit. Il est même probable qu’il ne puisse pas lancer la balle pour l’entièreté de la prochaine campagne.

Il a donc conclu sa saison comme lanceur avec une fiche de 10-5. En 23 départs, l’athlète de 29 ans a maintenu une moyenne de points mérités de 3,14 et a réussi 167 retraits au bâton.

Comme frappeur, Ohtani a une moyenne à la plaque de 3,04. Il a frappé 151 coups sûrs, dont 44 circuits, en 135 parties.

Les Dodgers toujours intéressés

Le Nippon pourrait être le joueur autonome le plus convoité du baseball majeur à l’automne et sa blessure au coude ne semble pas importuner une équipe qui le désire.

Mercredi, le quotidien «Los Angeles Times» rapportait que les Dodgers de Los Angeles étaient toujours très intéressés par Ohtani et qu’ils seraient très agressifs pour l’attirer dans leur giron.

Le club aurait l’option de libérer plusieurs vétérans pour obtenir de la marge de manœuvre financière, dont Lance Lynn, Joe Kelly et Blake Treinen.

Pour le moment, Ohtani n’a pas révélé ses plans en vue de la prochaine saison. Son agent a toutefois indiqué qu’il avait l’intention de continuer d’œuvrer à ses deux positions une fois qu’il sera remis de sa blessure au coude.