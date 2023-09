Travail des jeunes : découvrez les changements apportés à la Loi sur les normes du travail

Les milieux de travail ont évolué, ainsi que les exigences liées à la prise en charge de la santé et de la sécurité des travailleurs. Pour s’adapter à ces nouvelles réalités, des changements ont été apportés aux lois encadrant le travail des jeunes. Découvrez-en les grandes lignes.

Que ce soit au restaurant, au dépanneur du coin ou au supermarché, un constat saute aux yeux : on observe de plus en plus de jeunes sur le marché du travail.

C’est dans ce contexte que la Loi sur les normes du travail (LNT) a été modifiée le 1er juin 2023 par la Loi sur l’encadrement du travail des enfants, afin de mieux encadrer leur travail et favoriser leur persévérance scolaire.

Ces nouvelles normes s’ajoutent à celles établies par la LNT, qui concernent tous les milieux de travail et toutes les personnes salariées du Québec, peu importe leur âge, leur statut ou leur origine.

Que l'on soit un jeune travailleur ou une jeune travailleuse, une personne qui côtoie des jeunes qui travaillent ou un employeur qui embauche des jeunes, on gagne à s'informer sur les nouvelles dispositions législatives concernant le travail des enfants.

Normes du travail concernant les jeunes : les changements apportés

Votre ado de 13 ans souhaite se lancer à la recherche d’un emploi pour financer l’achat d’une console de jeux ? Si on ne peut qu’admirer son sens de l’autonomie, il devra peut-être prendre son mal en patience.

En effet, dorénavant, la LNT interdit à un employeur d’embaucher les jeunes de moins de 14 ans, à l’exception de cas prévus dans le Règlement sur les normes du travail. Si l’emploi qu’il souhaite occuper fait partie d’une exception, son employeur devra obligatoirement obtenir votre consentement écrit au moyen du formulaire établi par la CNESST.

Les horaires des jeunes tenus de fréquenter l'école : prenez note des dispositions

Si vous employez des jeunes obligés de fréquenter l’école, sachez que leurs heures de travail sont également encadrées par la loi. Depuis le 1er septembre 2023, vous avez l’obligation de limiter leur horaire à 17 heures par semaine, dont un maximum de 10 heures du lundi au vendredi.

L’horaire de travail doit aussi permettre aux élèves d’être en classe durant les heures de cours. De plus, ils ne peuvent effectuer un quart de travail la nuit, soit entre 23 h et 6 h le lendemain.

Ce nouveau cadre a pour objectif de favoriser la poursuite des études des jeunes employés et leur épanouissement au travail.

Santé et sécurité du travail : des particularités pour les jeunes

Devant la maturité de plusieurs jeunes travailleuses et travailleurs, il peut être tout naturel de vouloir leur confier les mêmes tâches que les travailleurs plus âgés.

Il faut toutefois garder en tête qu’ils sont particulièrement à risque d’avoir un accident du travail ; notamment parce qu’ils présentent une mobilité élevée en emploi et qu’ils se retrouvent souvent dans une position de « nouveau travailleur ». Ce faisant, ils sont moins familiers avec les méthodes et l’environnement de travail, tout comme les risques qu’ils comportent.

Depuis le 1er juin 2023, les milieux de travail ont de nouvelles obligations concernant le travail des jeunes, en matière de santé et sécurité du travail (SST).

Voilà pourquoi l’employeur est tenu notamment, avec la participation du comité de santé et de sécurité (CSS), d’identifier, de contrôler et d’éliminer les risques pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs âgés de 16 ans et moins.

Il doit également informer adéquatement les jeunes travailleurs sur les risques reliés à leur travail et leur assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que les jeunes travailleurs aient l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est confié.

Vous n’êtes pas certain si votre situation est conforme à la loi ? Retrouvez plus d’information sur les dispositions de la LNT et de la LSST sur cette page Web.

La CNESST a aussi développé plusieurs ressources pratiques pour mieux guider l’ensemble de la population sur le marché du travail, comme un outil de calcul, une application mobile, de la formation en ligne ainsi que des webinaires sur les normes du travail.

Rappelons que la loi est là pour protéger tous les travailleurs et travailleuses du Québec. Pour en savoir plus sur les droits et les obligations qui découlent de la Loi sur les normes du travail, consultez le site de la CNESST.