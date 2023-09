Un premier départ encourageant pour le Québécois Sidy Sow avec les Patriots

Lancé dans la mêlée contre toute attente comme partant lors du match d’ouverture des Patriots dimanche dernier, le garde de Bromont Sidy Sow s’est bien tiré d’affaires et fait le nécessaire pour tomber dans les bonnes grâces de l’entraîneur-chef Bill Belichick, selon un journaliste affecté à la couverture de l’équipe depuis 24 ans.

Fidèles à leur culture, les Patriots n’ont pas rendu Sow disponible pour une entrevue, après son premier bain dans la NFL en saison régulière. Dans l’organisation, les recrues comme lui sont souvent tenues d’en dire le moins possible.

Sow a pris part aux 80 jeux offensifs des Patriots, une lourde charge de travail contre l’excellent front défensif des Eagles. En remontant à la saison dernière, il n’est arrivé qu’une seule autre fois que l’attaque ait obtenu autant de jeux.

Question d’évaluer la première performance du Québécois, le Journal s’est tourné vers Mike Reiss, reporter à ESPN qui couvre les activités des Patriots au quotidien.

«Sidy s’est accroché. Il a hérité d’un match très difficile contre l’un des meilleurs fronts défensifs de la ligue. Il ne s’est pas fait embarrasser, il a été compétitif. Il a fait quelques erreurs, comme ce à quoi il faut s’attendre d’un joueur avec son niveau d’expérience.

«De manière générale, il devrait se sentir bien par rapport au travail accompli dans ce premier match, même s’il y a place à amélioration, comme pour toute autre recrue dans la NFL», a noté le vétéran de l’information sportive.

Bonne capacité d’adaptation

Si Sow a été propulsé sur le terrain aussi tôt après avoir été choisi en quatrième ronde du dernier repêchage, c’est que les deux gardes partants Cole Strange et Mike Onwenu étaient blessés.

Après avoir joué la majeure partie de sa carrière universitaire à Eastern Michigan comme garde à gauche, il s’est principalement préparé à la position de bloqueur à droite lors du camp d’entraînement avec les Patriots.

«Le fait qu’ils l’aient utilisé comme garde en dit long sur son intelligence et sa versatilité. Il a joué comme garde à l’université, mais du côté gauche. Pour moi, cette capacité d’adaptation est la fondation sur laquelle l’équipe se base pour son évaluation», a souligné Reiss.

Lourde commande

Face aux Eagles, le test n’était certainement pas de tout repos. L’intérieur de la ligne offensive des Patriots a notamment fait connaissance avec le redoutable plaqueur recrue Jalen Carter, qui a été le meneur cette semaine avec huit pressions sur le quart.

Évidemment, Sow n’est pas à pointer du doigt pour toutes les défaillances de la ligne à cet effet.

«J’ai revu le match et ça dépend de chaque jeu. Le jeu important dans lequel Sidy a moins bien paru, c’est le quatrième essai et trois verges à franchir que les Patriots n’ont pas converti avec 9 min 39 s à jouer au quatrième quart. Bill Belichick a décidé d’y aller et c’était un jeu critique quand les Patriots tiraient de l’arrière 22-14.

«Je dirais qu’en situation à un contre un face à Fletcher Cox, un plaqueur expérimenté et excellent joueur, Sidy n’a pas tenu son bloc aussi longtemps que souhaité. L’inexpérience de Sidy a paru, mais sur d’autres jeux, il a réussi les blocs clés», a analysé Reiss, qui croit en bout de ligne que Sow a fait bonne impression depuis qu’il s’est joint à l’équipe.

«J’ai vu beaucoup de constance de sa part tout au long du camp d’entraînement. De par mon expérience auprès de Belichick, c’est la meilleure façon de se mettre en position de devenir un bon contributeur. Son amélioration est notoire pour moi.»

De bons mots de l’entraîneur de position

Getty Images via AFP

Si Bill Belichick se fait souvent avare de commentaires quant aux performances individuelles de ses joueurs, l’entraîneur de la ligne offensive Adrian Klemm a quant à lui salué le travail des recrues sur la ligne offensive, dont Sidy Sow.

Celui qui a joué avec les Incroyables de l’école secondaire J.-H. Leclerc et les Cougars de Champlain-Lennoxville n’était pas l’unique recrue sur la ligne offensive à vivre son baptême.

Du côté gauche, Atonio Mafi, un choix de cinquième tour au printemps dernier, accompagnait Sow.

«La chose qui fait que je me sens bien, c’est qu’ils ont été très compétitifs. Ils ne se sont jamais fait casser», a affirmé Klemm, mardi, via des commentaires distribués par les Patriots.

«Souvent, on s’inquiète d’un jeune qui dispute son premier match comme recrue. Quand certaines choses vont moins bien, parfois ça fait boule de neige. Ces gars-là ont continué de se battre. Ils ont connu des ennuis à certains moments, mais dans l’ensemble, ils étaient prêts», a-t-il continué.

Sur la bonne voie

Selon l’entraîneur, même si tout n’a pas été parfait, il y a lieu d’être optimiste.

«Il y a des choses très encourageantes et ils savent aussi qu’il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut travailler pour s’améliorer. On a jeté les bases de la fondation et nous allons dans la bonne direction», a commenté Klemm.

À ce stade-ci, il est difficile de savoir combien de temps Sow conservera son poste. Il est clair que dès que Cole Strange et Mike Onwenu seront prêts à reprendre du service, le Québécois retournera apprendre à l’entraînement.

«Ils reviendront éventuellement. On verra ce sera quand et on va prendre les choses au jour le jour», a simplement mentionné Belichick dans sa mise à jour du bilan médical.