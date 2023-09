Une journée plus difficile pour Édouard Julien et les Twins

Les Twins du Minnesota ont subi un revers de 5 à 4 contre les Rays de Tampa Bay mercredi après-midi.

Le club du Québécois Édouard Julien n’a donc pas été en mesure de remporter sa série de trois parties les opposant à la formation floridienne.

• À lire aussi: Ça se corse sérieusement pour les Jays...

• À lire aussi: Est-ce la fin pour Manoah avec les Jays?

La veille, le natif de Québec avait réussi son 12e circuit de la saison pour aider les siens à triompher. Julien a connu une journée plus difficile au bâton. Il a terminé sa journée de boulot avec un but sur balles et un point marqué en quatre apparitions à la plaque. L’athlète de 25 ans a aussi été retiré sur des prises à deux occasions.

Julien a foulé le marbre en cinquième manche, sur un triple de son coéquipier Max Kepler. Ce point a permis aux Twins de niveler la marque 4 à 4. Le club du Minnesota a inscrit quatre points de suite, mais leurs efforts ont été anéantis par un circuit en solo de Randy Arozarena en neuvième manche.

Julien et les siens reprendront l’action jeudi, lors du premier d’une série de quatre matchs contre les White Sox à Chicago.