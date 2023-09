7 beaux road trips à faire dans l’est des États-Unis cet automne

Les plages de la Nouvelle-Angleterre, les montagnes du Vermont, l’envoûtant brouhaha de New York: l’est des États-Unis présente une foule de destinations de road trip. Avec sa lumière dorée, ses foules moins nombreuses et ses températures encore douces, le début de l'automne est probablement le meilleur moment pour y aller. Sortez votre passeport!

7 idées de road trips à faire dans l’est des États-Unis à partir de Montréal:

1. Burlington, Vermont

À 2h de Montréal

On ne peut pas vraiment se tromper avec une virée à Burlington. Au bord du lac Champlain, à 2h seulement de la métropole, on y découvre des boutiques, cafés et restos locaux de même que des options de randos et une ambiance particulièrement relax . À mettre sur votre liste: le August First pour un déjeuner peu importe l’heure de la journée et la librairie Crow Bookshop pour dénicher des livres neufs ou usagés. Les pleinairistes dans l’âme s'arrêteront dans les boutiques de la rue Church, et les fans de houblons se choisiront une adresse parmi les nombreuses microbrasseriesdu coin. Cheers!

2. Plattsburgh, New York

À 1h30 de Montréal

Photo fournie par ADIRONDACK COAST VISITORS BUREAU

Pour une vacance d’un jour qui dépayse, misez sur Plattsburgh dans l'État de New York. Aussitôt la frontière traversée, aussitôt vous arriverez à Plattsburgh. Flânez sur une plage qui borde le lac Champlain (on vous recommande Point Au Roche State Park), découvrez à pied le centre-ville, témoignez de la beauté des maisons coloniales lors d’une balade en voiture, magasinez au Mall Champlain, faites des achats au Target, cassez la croûte chez Twisted Carrot, allez prendre un café chez Chapter One ou chez High Peeks Brew. Cette ville étudiante regorge d’options pour une fin de semaine ou un roadtrip d’une journée.

3. Stowe, Vermont

À 2h30 de Montréal

Les amoureux de plein air viennent et reviennent à Stowe. Destination prisée en automne, vous aurez l’impression d’être dans un épisode de Gilmore Girls! On vous conseille les restaurants Butler’s Pantry (pour le brunch), Piecasso (pour de la bonne pizza) et Plate (pour une cuisine de saison). Promenez-vous dans la ville de Stowe et tombez sous le charme dès les premières secondes. Une visite de l’usine de Ben & Jerry’s, un tour guidé au Trapp Family Lodge (la famille qui a inspiré l’histoire du film La Mélodie du bonheur) et Cold Hollow Cider Mill (pour les beignes et le délicieux cidre).

PHOTO TIRÉE DE VERMONT VACATION.COM

4. Portland, Maine

À 5h30 de Montréal

Matt Mcnulty / UNSPLASH

Surnommé affectueusement le «Petit Boston», Portland séduit avec ses routes pavées et ses effluves de poissons qui transpercent la ville. Les arrêts obligatoires à Portland sont: essayer les beignes aux patates chez Holy Donut, manger une guédille au homard chez Highroller Lobster Co., attraper un café chez Bard Coffee, visiter les galeries d’art et les boutiques du Vieux-Port et faire un tour de bateau à la conquête des Peaks Island (et manger une pizza napolitaine chez Il Leone).

Eleven Photographs / UNSPLASH

Évidemment les stations balnéaires d’Ogunquit et d’Old Orchard demeurent d’excellentes options si vous désirez visiter le Maine.

5. Parc national Acadia et Bar Harbor, Maine

À 6 h de Montréal

Au nord de Portland, le parc national Acadia est un rêve pour les randonneurs avec ses 250 km de sentiers (!), mais aussi pour les flâneurs. Il se trouve sur l’île Mount Desert et est collé sur l’une des plus jolies petites villes du Maine: Bar Habor. Port de pêche, montagnes, bord de mer, maisons typiques de la Nouvelle-Angleterre, boutiques, bars et restos vous y attendent (ainsi que beaucoup d’autres touristes heureux!). Un must du coin: la plage Sand Beach au cœur même du parc national Acadia, sur laquelle vous aurez une vue magique si vous faites le sentier Beehive (2,3 km).

Rachel C / UNSPLASH

6. Saratoga Springs, New York

À 3h de Montréal

Des courses de chevaux aux maisons victoriennes, en passant par les sentiers de randonnée et les restaurants branchés, pensez à faire un tour à Saratoga Springs la prochaine fois que vous prendrez la route. Nos coups de coeur demeurent: le Saratoga Spa State Park, une randonnée au Geyser Creek Trail, la rue S Broadway Street pour les cafés, bars et restaurants, un pique-nique sur le bord du Saratoga Lake et prendre des photos devant les maisons victoriennes dignes de Stars Hollow dans Gilmore Girls. Pour les restaurants, on vous encourage à essayer The Night Owl et Osteria Danny (près du Saratoga Race Course).

Harry Gillen / UNSPLASH

7. Portsmouth, New Hampshire

À 5h de Montréal

New Hampshire Division of Travel & Tourism

La côte du New Hampshire ne fait que 30 km de long, mais elle vaut le détour. Collée sur le Maine, Portsmouth fait partie des pépites à découvrir. C’est un plaisir de se balader au cœur de cette ville historique en s’arrêtant pour un lobster roll (au Old Ferry Landing), une bière de micro (chez Earth Eagle Brewings) ou une pâtisserie (chez Ceres Bakery). Hors du centre, on loue un paddle board (ici) pour voguer à travers les îles de Newcastle, on reluque le très chic hôtel historique Wentworth by the Sea et on se joint aux surfeurs sur la plage Jenness State Beach de Rye.