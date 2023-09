5 vins du Sud-Ouest de la France qui gagnent à être connus

Le Sud-Ouest de la France est l’une des régions les plus bucoliques du pays et un repère pour les gourmets... et les gourmands ! C’est aussi peut-être l’une des régions viticoles françaises les plus sous-estimées. Le pays des cahors, jurançon, madiran, irouléguy, gaillac, marcillac et bergerac a pourtant tellement à offrir, et il le fait souvent à prix d’aubaine.

Le vignoble du Sud-Ouest s’étend sur environ 50 000 hectares et dix départements, depuis le Massif Central jusqu’aux Pyrénées et à la frontière espagnole. Le merlot et le sauvignon blanc occupent bien de petits morceaux de ce très vaste jardin, mais l’essence du Sud-Ouest et son identité profonde reposent surtout sur sa grande diversité ampélographique, riche de 300 cépages, dont près d’une centaine sont autochtones. Envie d’un peu d’exotisme et de dépaysement en cette rentrée ? Vous trouverez dans les mauzac, duras, manseng, courbu, len de lel, fer servadou, négrette, tannat et malbec autant de remèdes à l’ennui.

Santé !

Famille De Conti, Cuvée des Conti 2022, Bergerac

France 13,5 % – Biologique | ★★1/2 | $1/2 | 18,75 $

Code SAQ : 858324

L’appellation Bergerac est située en Dordogne, juste à l’est de la région de Bordeaux. Ce n’est donc pas un hasard que l’on y cultive les mêmes cépages que chez son illustre voisine. Servi après une aération de 30 minutes avec un risotto à la courge et à la sauge, ce vin blanc sec de sémillon, de sauvignon blanc et de muscadelle était à son meilleur. Un peu nerveux, délicatement parfumé et assez gras pour être apprécié de l’apéro jusqu’à la table.

Cosse et Maisonneuve, Le Combal 2019, Cahors

France 13 % | ★★★★ | $$ | 21,75 $

Code SAQ : 10675001

Le Combal 2019 s’inscrit dans la continuité des derniers millésimes : un peu bourru à l’ouverture, mais on ne peut plus séduisant après quelques minutes dans le verre. Les saveurs se développent beaucoup à l’aération, flirtant autant avec le minéral qu’avec le fruit noir, le poivre, le sapinage et la violette. Déjà très bon, mais sa structure tannique compacte et sa longueur en bouche me laissent croire qu’il sera encore meilleur dans 5-7 ans. Un achat d’enfer pour la cave ou pour une pièce de viande saignante.

Cauhapé, Le Chant des Vignes 2020, Jurançon sec

France 14 % | ★★★ | $1/2 | 18,65 $

Code SAQ : 11481006

J’insiste sur la mention « sec » de l’appellation, par opposition aux vins liquoreux aussi produits dans cette magnifique partie du Béarn, au pied des Pyrénées. Au nez, celui de la famille Ramonteux offre toute l’intensité aromatique des cépages gros manseng et camarelet, avec des parfums généreux de fruits tropicaux, de miel et de pêche mûre, mais en bouche, le vin étonne par sa vitalité et son attaque bien sèche. De l’ampleur, une texture vineuse et une finale harmonieuse. Un bel accord avec les fromages et un super achat à moins de 20 $.

Causse-Marines, Les Peyrouzelles 2020

France 15 %– Biologique | ★★★1/2 | $$1/2 | 25,55 $

Code SAQ : 709931

Si vous fréquentez un minimum les succursales de la SAQ, vous reconnaîtrez vite l’étiquette de ce vin rouge classique de Gaillac, désormais en dénomination Vin de France. Fruit d’un assemblage de syrah, de duras, de braucol (ou fer servadou) et de jurançon noir, cultivés en bio dans la commune de Vieux et vinifiés sans intrants, le 2020 est gourmand à souhait. La matière fruitée est pulpeuse et généreuse, les tanins sont suaves, un léger reste de gaz apporte un tonus fort agréable à l’ensemble et la finale égrène les saveurs de coulis de cassis, d’épices douces et de thé noir. Équilibre impeccable malgré ses 15 % d’alcool.

Domaine Labranche Laffont, Tradition 2019, Madiran

France 14 % – Biologique | ★★★★ | $$ | 19,50 $

Code SAQ : 919100

Depuis maintenant 30 ans, dans son domaine de Maumusson, Christine Dupuy prouve que le tannat n’est pas condamné à une puissance débridée. La charge tannique propre au cépage est présente, mais elle se drape de finesse et d’élégance entre les mains sages de cette brillante vigneronne. Les arômes se dessinent aussi avec retenue, entre le fruit noir, le thym et la mine de crayon ; le grain est mûr et dense, sans la moindre lourdeur. Un pur délice si vous aimez les vins rouges charnus. Dans sa catégorie, il mérite bien quatre étoiles.

Bonne nouvelle !

Le nouveau président de la SAQ a annoncé cette semaine que la catégorie Les petits prix serait enrichie de 30 nouveaux vins entre les mois d’octobre 2023 et janvier 2024. L’équipe des Méchants Raisins restera à l’affût pour dénicher les meilleures pépites parmi cette nouvelle offre. À suivre...

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.