TARDIF, Lionel



À l'hôpital Cité de la Santé, le 12 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé Lionel Tardif, époux de Jackeline Maria Espinal.Outre son épouse, il laisse dans deuil ses filles Chantal (André Lefrançois), Nancy et Nathalie (Joney Alnasrallah), ses petits-enfants Karine, Krystel, Vincent-Olivier, Andy et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 15 septembre 2023 de 13h à 16h et 18h à 21h.Une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 20h30.