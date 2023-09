«Abus de pouvoir»: il sort nu de la douche devant une policière dans sa chambre

Un Canadien de la Colombie-Britannique a décidé de poursuivre en justice la Gendarmerie royale du Canada (GRC) après s’être retrouvé nez à nez avec une policière dans sa chambre, «sans raison justifiée» au moment où il sortait nu de la douche.

«En sortant, j'ouvre la porte et je me retrouve face à face avec une silhouette sombre dans ma maison et je me tiens debout, nu», a confié Kirk Forbes, en entrevue avec Global News.

C’est en juin 2022, dans sa demeure à Coquitlam, en Colombie-Britannique, que l’homme était sorti de la douche dans son plus simple appareil sans s’attendre à trouver une policière de la Gendarmerie royale du Canada dans sa chambre à coucher.

L’agente lui alors expliqué qu’elle et son collègue, qu’il aurait trouvés dans le salon après s’être habillé, étaient venus lui remettre une contravention parce qu’il ne se serait pas arrêté pour un autobus scolaire six mois plus tôt, a déploré l’homme qui n’avait aucune idée qu’il avait commis ladite infraction.

«J'ai demandé : "Oubliez tout cela, pourquoi êtes-vous chez moi ? Avez-vous un mandat de perquisition ? Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il expliqué au média. «Ils ont dit : "Nous avons frappé à la porte et elle s'est ouverte".»

À son avis, leur présence dans sa maison était «tout simplement déraisonnable, non professionnelle et injustifiée», aurait-il souligné dans la poursuite, en indiquant s’être senti «choqué, confus et embarrassé».

D’autant plus que lors d’un suivi au poste de police dans les semaines suivantes, l’un des employés l’aurait désigné comme «le gars de la douche», lui laissant croire que son histoire embarrassante s’était répandue comme une traînée de poudre à la station.