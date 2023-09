Avec Carey Price, une entreprise chinoise nargue BRP sur son territoire

Une entreprise chinoise a conclu des partenariats avec le Canadien de Montréal et Carey Price dans le but de prendre encore plus de place dans le marché québécois des sports motorisés, le fief de Bombardier Produits Récréatifs (BRP).

« Ç’aurait été difficile de trouver mieux » que Carey Price pour être « ambassadeur » de CFMOTO, estime Hélène Binet, présidente de Canada Moteurs Importations (CMI), une entreprise beauceronne qui agit comme distributeur des véhicules du constructeur chinois au Canada.

« Ces dernières années, on a eu une croissance, oui, mais il en reste énormément à faire, ajoute-t-elle. On vise encore plus haut que ça. Le top ! »

Photo Émilie Patoine, fournie par CMI

« Avec le Canadien, avec Carey Price, on fait juste catapulter ce développement-là », renchérit Patrick Robertson, vice-président exécutif de CMI.

Ils s’installent au Centre Bell

L’entreprise n’a pas souhaité dévoiler combien elle versera au gardien de but et au club de hockey pour s’associer à eux. Les partenariats prévoient notamment des publicités sur les bandes, un espace d’exposition au Centre Bell et la participation de Price au développement de certains produits.

En s’installant au Centre Bell, CFMOTO se trouve à un jet de pierre des bureaux montréalais de BRP, situés boulevard René-Lévesque Ouest. Pendant quelques années, on trouvait au rez-de-chaussée de l’immeuble l’Espace BRP, une salle d’exposition qui s’adressait notamment aux visiteurs de l’amphithéâtre.

Fondée en 2004 par Mme Binet et son mari, Carl Patoine, un vétéran de l’industrie, CMI a commencé à importer des véhicules CFMOTO au Canada en 2006. Au début, la qualité n’était pas au rendez-vous, rappelle Denis Lavoie, éditeur d’InfoQuad, en faisant un parallèle avec les premières années du constructeur coréen Hyundai au Canada.

De la R&D pour les Chinois

CMI a aidé CFMOTO à redresser la barre. « Dans les 10 premières années, on a fait beaucoup de recherche et développement, d’amélioration de leurs produits », raconte Hélène Binet.

Est-il possible que des avancées réalisées au Québec pour BRP aient ainsi pu faire leur chemin jusqu’en Chine ?

« Tout le monde profite de tout le monde dans l’industrie », lance M. Patoine, en assurant toutefois que les règles encadrant la propriété intellectuelle ont été respectées.

Encore aujourd’hui, tous les véhicules de CFMOTO vendus dans le monde sont équipés d’embrayage conçu par l’entreprise québécoise CVTech. CFMOTO a des usines en Chine, mais également au Mexique et à Taïwan.

Pendant la pandémie, période faste pour l’industrie des sports motorisés, CFMOTO a connu une forte croissance au Québec et ailleurs dans le monde. En 2022, ses revenus mondiaux ont dépassé 2,1 milliards $, soit 250 % plus qu’en 2019.

« C’est sûr et certain que BRP, Polaris et les autres ont les yeux rivés sur ce que CFMOTO va faire parce que, veut, veut pas, ils ont grugé une partie de leur marché, qu’ils prenaient peut-être pour acquis », affirme M. Lavoie.

Selon lui, BRP et Polaris devront imiter CFMOTO en offrant des véhicules tout-terrain et côte à côte plus abordables.