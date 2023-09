Boycottage de Meta: au tour du FTQ d’embarquer

Après la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), c’est au tour du Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) d’appeler au boycottage de Meta le vendredi 15 septembre.

«Tout ce qu'on peut dire des gestes posés par Meta, c'est qu'ils sont indécents. Ils ont construit leur entreprise à partir du travail des autres; ce n'est pas trop demander que de vouloir qu'ils payent pour ce que ça vaut», a déclaré jeudi Patrick Gloutney, président du SCFP au Québec, par voie de communiqué.

Pour rappel, ce boycottage arrive après la décision de Meta de bloquer les nouvelles sur ses plateformes au Canada en réaction à la loi C-18.

«Ce qui est doublement choquant dans cette situation, c'est que les citoyens et citoyennes se retrouvent moins bien informé(e)s et on cause un dommage incroyable à une industrie, mais surtout, aux milliers de personnes qui exercent un métier dans l'un ou l'autre de ces médias», a ajouté Tulsa Valin-Landry, président du Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Le FTQ appelle donc à suivre ce boycottage vendredi.

«Nous n'avons plus le choix de poser des gestes forts si on veut éviter de perdre toutes nos sources d'information au pays, tant publiques que privées. La journée du 15 septembre doit permettre de retrouver un certain équilibre et de protéger le monde médiatique en son entier», a ajouté Patrick Gloutney.