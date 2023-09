Brian Austin Green donne des nouvelles de Shannen Doherty

Brian Austin Green a abordé la bataille de Shannen Doherty contre le cancer.

• À lire aussi: Shannen Doherty a subi une opération du cerveau en janvier

Interviewé par E! News, jeudi, l'ancien acteur de Beverly Hills, a confirmé que son ancienne camarade de tournage « se portait très bien ». « Elle est combative, a-t-il indiqué. Je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui peut se battre face à ce à quoi elle est confrontée, c'est bien elle. »

En 2020, l'actrice de 52 ans a révélé être en récidive de son cancer du sein après une rémission en 2017. On lui a diagnostiqué la maladie pour la première fois en 2015. En juin, elle révélait que le cancer s'était propagé à son cerveau.

« Le 5 janvier, mon scanner a montré des métastases dans mon cerveau, a-t-elle écrit en légende d'une vidéo Instagram. Le 12 janvier, la première série de radiations a eu lieu. »

Dans une interview pour ABC News à l'époque, elle avait assuré qu'elle allait vaincre son cancer et montrer l'exemple aux autres personnes atteintes de la maladie. « C'est une question difficile, parce que je pensais que lorsque je m'en sortirais enfin, j'aurais travaillé 16 heures par jour et les gens pourraient regarder ça et dire : "Oh mon Dieu, elle peut travailler et d'autres personnes au stade 4 peuvent aussi travailler", avait-elle déclaré. Notre vie ne se termine pas à la minute où nous recevons ce diagnostic. Nous avons encore un peu de vie à vivre. »