Brisons les tabous de l’autisme pour une société plus inclusive

Je ne le savais pas, mais petit, j’étais magicien. Je pouvais voyager sur la Lune. Mes enseignants disaient à chaque rencontre de parents que j’étais un élève tranquille effacé et souvent dans la Lune. Quarante ans plus tard, on me diagnostic un TDA et un TSA, le combo quoi.

« Être asperger » ne veut plus rien dire et, si on veut être honnête, n’a jamais vraiment servi ceux qui utilisaient cette étiquette. À la place, nous avons un trouble du spectre autistique ou sommes situés sur ce spectre. Nous sommes autistes.

Ce n’est pas le meilleur des mots, son étymologie est un peu naze et son origine pas top, mais c’est le nôtre. Il définit notre vaste communauté, nos particularités sensorielles, notre sens moral hors du commun, nos langages, nos intérêts spécifiques extraordinaires ... nous. Il nous définit, nous.

Asperger

L'autisme Asperger est un état qui incarne une profonde dualité. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger, comme moi, ont souvent des caractéristiques qui peuvent sembler contradictoires, voire dérangeantes, mais qui font partie intégrante de leur individualité unique.

D'un côté, les personnes atteintes du syndrome d'Asperger peuvent présenter des aptitudes exceptionnelles dans des domaines spécifiques. Leur capacité à se concentrer intensément sur un sujet qui les intéresse peut les rendre incroyablement douées dans des domaines tels que les mathématiques, les sciences, la musique ou l'informatique. Leur intelligence et leur mémoire remarquable leur permettent souvent de développer une expertise poussée dans leur domaine de prédilection.

D'un autre côté, les personnes atteintes de ce syndrome peuvent rencontrer des difficultés dans les interactions sociales et la communication non verbale. Elles peuvent avoir du mal à comprendre et à interpréter les signaux sociaux, ce qui peut entraîner des situations d'incompréhension ou d'isolement. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas d'émotions ou ne désirent pas se connecter avec les autres. Elles peuvent simplement avoir besoin d'approches et de méthodes de communication différentes pour s'exprimer et se connecter avec les autres.

Cette dualité de l'autisme Asperger nous rappelle l'importance de reconnaître et de valoriser les différences individuelles. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger ont des talents et des perspectives uniques à offrir au monde. Leur manière de penser hors des sentiers battus, leur honnêteté et leur dévouement peuvent apporter une contribution importante à la société.

Tabous et idées préconçues

L'autisme est un sujet qui est souvent entouré de nombreux tabous et idées préconçues. Ces tabous peuvent créer des obstacles à la compréhension et à l'inclusion des personnes autistes dans la société. Il est temps de briser ces barrières et de promouvoir une meilleure sensibilisation à l'autisme.

L'un des tabous les plus répandus est celui de la normalité. Beaucoup de gens pensent que l'autisme est une condition anormale ou une maladie à guérir. Cependant, il est essentiel de reconnaître que l'autisme est un état neurologique naturel, et non une pathologie. Les personnes autistes ont des façons de penser et de percevoir le monde qui peuvent différer de la norme, mais cela ne les rend pas moins valables en tant qu'êtres humains.

Un autre tabou lié à l'autisme est celui des capacités et des talents. Trop souvent, les personnes autistes sont sous-estimées et limitées dans leurs possibilités. Cependant, de nombreuses personnes autistes possèdent des talents exceptionnels et des capacités uniques dans des domaines spécifiques. Il est important de reconnaître et de valoriser ces talents, et de leur offrir des opportunités d'épanouissement et de réussite.

Un autre tabou difficile à surmonter est celui des interactions sociales. Les personnes autistes peuvent avoir des difficultés à comprendre et à s'adapter aux codes sociaux conventionnels. Cela peut conduire à des malentendus et à des situations d'isolement. Il est crucial de favoriser une meilleure compréhension et une acceptation des différences sociales, afin de créer des environnements inclusifs où chacun peut s'épanouir et se connecter avec les autres.

Enfin, il y a le tabou de la diversité de l'autisme lui-même. L'autisme est un spectre, ce qui signifie qu'il englobe une grande variété de traits, de capacités et de défis. Chaque personne autiste est unique, avec ses propres forces et ses propres difficultés. Il est important de reconnaître cette diversité et de ne pas généraliser ou stéréotyper les personnes autistes. Chaque individu mérite d'être apprécié et soutenu de manière individualisée.

En brisant les tabous de l'autisme, nous pouvons créer une société plus inclusive et respectueuse de la diversité. En éduquant les gens, en favorisant la sensibilisation et en encourageant l'acceptation, nous pouvons permettre aux personnes autistes de s'épanouir pleinement et de contribuer de manière significative à notre monde.

Merci à Sophie, Charles et les autres acteurs qui par leur courage et dévouement envers la cause de l’autisme font en sorte que les jeunes adultes autistes et leurs parents aient accès à des lieux adaptés et des ressources qui permettront de répondre à leurs besoins et à leurs défis quotidiens.

Photo fournie par Marc Cloutier

Marc Cloutier, Québec