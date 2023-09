Bruins : Jim Montgomery a des attentes pour le prochain capitaine

Les Bruins de Boston ont l’intention de nommer un capitaine avant le début de la prochaine saison régulière et les candidats sont nombreux. Pour l’entraîneur-chef Jim Montgomery, le successeur de Patrice Bergeron devra posséder certaines qualités.

De l’avis de l’instructeur, les Bruins ont perdu beaucoup de leaders au cours de la saison morte. Évidemment, la retraite de Bergeron et celle de David Krejci créeront un vide. Nick Foligno, qui s’est joint aux Blackhawks de Chicago, était également un vétéran respecté dans le vestiaire.

Au tournoi de golf de l’équipe, jeudi, Montgomery a partagé ses exigences pour le prochain porteur du «C».

«[Ça prend] quelqu’un qui est confiant, qui n’a pas peur de passer un bras autour des épaules d’un coéquipier, mais qui saura aussi rendre des comptes. Il doit aussi ne pas être effrayé d’entrer dans mon bureau pour me ramener à l’ordre, si je ne fais pas les bonnes choses pour l’équipe. Il doit être le relais entre les joueurs et les entraîneurs. Il doit avoir de la facilité à communiquer avec tout le monde, et [les médias]», a expliqué celui qui en sera à une deuxième saison à la barre.

Brad Marchand et Charlie McAvoy semblent être les favoris jusqu’à maintenant et Montgomery a rappelé le retour de Milan Lucic, qui connaît très bien l’organisation. L’entraîneur sait surtout que les leaders ont pu apprendre de Bergeron et de son dévouement.

Les conversations à l’interne se poursuivent, mais aucun échéancier n’a été établi. Une chose est certaine, la communication sera primordiale.

«Ce sera un ajustement pour moi avec la personne qui sera capitaine, parce que j’avais une relation avec Bergeron qui était différente de la leur. Ce n’est pas différent de n’importe quel environnement de travail. Vous avez des collègues avec qui vous communiquez différemment, et d’autres que vous devez écouter davantage», a lancé Montgomery.