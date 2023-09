Ce sera très facile de faire mieux que l’an dernier, dit Jonathan Huberdeau

L’attaquant Jonathan Huberdeau n’a sûrement pas besoin d’un rappel pour comprendre que la dernière saison a constitué un échec et il a relégué aux oubliettes ses débuts peu convaincants avec les Flames de Calgary.

S’il est demeuré longuement dans la course au trophée Art-Ross en 2021-2022, amassant 115 points avec les Panthers de la Floride, le Québécois a connu une baisse de régime substantielle sous les ordres de l’entraîneur-chef Darryl Sutter, congédié au terme du calendrier régulier. Il s’est contenté d’une récolte de 55 points et la formation albertaine a manqué les rendez-vous éliminatoires.

• À lire aussi: Sergachev l’a encore sur le cœur

• À lire aussi: Andrew Shaw émet de virulents commentaires envers P.K. Subban

• À lire aussi: Coyotes : Pas moins de 11 joueurs à l’essai en Arizona

Rencontré par les médias à l’occasion du tournoi de golf annuel des Flames, mercredi, Huberdeau affichait un sourire trahissant quelque peu ses attentes pour la prochaine campagne.

«Ce sera très facile de faire mieux que l’an dernier. Il s’agit surtout de retrouver ma confiance perdue, a-t-il d’emblée déclaré. Je me sens d’ailleurs beaucoup mieux maintenant que l’année passée; je me trouvais dans une nouvelle équipe et j’étais un peu nerveux. Là, je suis en pleine possession de mes moyens et je peux être davantage moi-même. Il y a moins de poids sur mes épaules et ça va paraître.»

«Vous ne perdez pas votre talent en l’espace d’un été. C’était plus d’ordre mental, a-t-il renchéri. J’ai travaillé fort cet été et physiquement, je me sens très bien. Puis, mon plus gros défi, c’était de revenir à mon mieux mentalement et c’est le cas. Je suis à l’aise avant d’amorcer la saison.»

Ajustements nécessaires

Aux dires du joueur de 30 ans, acquis des Panthers dans la transaction envoyant Matthew Tkachuk en Floride le 22 juillet 2022, l’adaptation à sa nouvelle vie n’a pas été de tout repos, même si on parle ici du chaud soleil du Sud.

«L’an dernier, je ne savais pas trop ce qui s’en venait. C’était nouveau pour moi, mais actuellement, c’est très bien d’être fixé. Je possède une maison ici et je sais à quoi m’attendre», a-t-il affirmé, tout en exprimant son désir de jouer un rôle de leader beaucoup plus visible sur la glace et à l’extérieur.

Les performances du vétéran représenteront une clé du succès pour la troupe du nouvel instructeur-chef Ryan Huska. Huberdeau a dépassé le total des 20 buts cinq fois d’affilée avant d’être limité à une quinzaine de filets à ses débuts en Alberta.