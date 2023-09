Comment aider notre fille sans nuire à sa famille?

Nous sommes des parents éplorés qui souffrons d’insomnie consécutive à l’annonce, par notre gendre, de sa séparation d’avec notre fille. Depuis plus d’un an, elle aurait pris ses distances avec sa famille. Toujours selon lui, comme elle est retournée à temps plein à son poste de cadre après la pandémie, elle se rend au bureau à bicyclette, ce qui lui fait cumuler les retards. Ses adolescents sont très souvent laissés à eux-mêmes, puisque le père travaille aussi sur des horaires atypiques.

On avait remarqué un relâchement dans la discipline du ménage, tout comme certains changements dans le comportement de notre fille. Elle crie davantage, phénomène qu’on a attribué à la diminution de son seuil de tolérance vu que ses deux enfants et son mari TDAH sont médicamentés, ce qui gruge son énergie.

Toujours selon son conjoint, elle se serait fait un amoureux. Considérant ses nerfs à fleur de peau et son mauvais caractère, nous n’osons pas lui parler des révélations de son mari, qui se dit profondément blessé par ce qu’elle lui fait endurer.

Nous ne comprenons pas que notre fille, qui a réussi à endurer sa situation pendant plus de 16 ans en restant totalement dévouée aux siens, décide subitement de quitter le bateau. Pas plus qu’on ne comprend qu’elle et son conjoint abandonnent entre les mains d’un ado de 14 ans la charge des repas, du lavage et du gardiennage. Il semble aussi que notre fille avait quitté sa famille pendant deux mois l’hiver dernier sans nous en avertir.

Pour obtenir sa version, puisqu’il y a deux côtés à une médaille, devrions-nous attendre qu’elle nous confirme les faits ? Nous craignons qu’elle dilapide son argent dans un amour de feu de paille. Pensez-vous qu’elle vit sa crise de la quarantaine ? Est-ce que l’attrait de la nouveauté lui ferait oublier les valeurs fondamentales de la famille, et l’utilité d’aller chercher une aide professionnelle pour les réveiller en elle ?

Son changement de caractère, son intolérance avec les enfants, son rejet du quotidien, son attitude querelleuse avec toute la famille, son perfectionnisme outrancier, sa consommation d’alcool et ses nombreux mensonges, tout nous indique qu’elle a besoin d’aide, même si elle la refuse pour vivre son rêve. Comme parents, nous cherchons des solutions pour le couple et les enfants, qui ne savent encore rien du but visé par leur mère.

Marithé

Ce qui me frappe dans votre lettre, c’est votre manque d’empathie pour votre fille. Comme si elle était l’unique responsable de la situation. Le problème concerne le couple, et c’est à eux deux de le régler. Concentrez-vous sur l’aide que vous pouvez apporter à vos petits-enfants. Votre fille est en crise, c’est évident. On le serait à moins, vu ce qu’elle endure depuis si longtemps. Mais comme votre gendre est tout aussi responsable qu’elle des conséquences de la situation sur les enfants, pourquoi ne pas tenter de le raisonner, lui qui semble se confier aussi ouvertement ?