Couverture serrée à l’endroit de Kevin Mital: des opportunités pour les autres receveurs du Rouge et Or

Le retour au jeu de Kevin Mital pourrait créer des opportunités pour ses coéquipiers.

« Je serais fou de dire que je ne suis pas content que Kevin soit de retour, mais nous ne sommes pas l’équipe d’un seul joueur, a affirmé l’entraîneur-chef Glen Constantin. Personne n’est irremplaçable, moi le premier. Le collectif est plus grand que l’individu. »

Auteur de trois touchés face aux Carabins l’an dernier à la Coupe Dunsmore, Mital aura sûrement droit à un traitement spécial de l’unité défensive de Denis Touchette. « S’il y a deux gars qui couvrent Kevin et qu’Édouard [Arsenault] marque trois touchés, on ne se plaindra pas. Kevin est un joueur dont tu dois te méfier tout le temps et qui ajoute un stress sur la préparation et ça peut ouvrir ailleurs.»

Arsenault avait notamment réussi un touché sur un jeu de 51 verges dans une victoire de 22-3 face aux Carabins en octobre dernier et amassé un total de 101 verges en trois réceptions. « Kevin reçoit beaucoup d’attention et ça ouvre des zones pour les quatre autres receveurs, a-t-il souligné. Contre McGill, les amateurs ont découvert de nouveaux noms parmi les receveurs. On mise sur un bon groupe. »

La sauce Antoine Pruneau

L’embauche d’Antoine Pruneau comme coordonnateur défensif adjoint et responsable des demis défensifs semble avoir changé certaines choses dans les couvertures des Carabins. « Sur films, on a vu des couvertures utilisées par Ottawa, a indiqué Arsenault au sujet de l’ancienne formation de Pruneau dans la LCF. Leur tertiaire est solide et le retour d’Isaac Auger, qui était blessé à la Coupe Dunsmore, va les aider. »

Absent lors du dernier duel face aux Carabins en raison d’une blessure, le secondeur Charles-Alexandre Jacques est bien content de retrouver les grands rivaux. « Ce sont les parties qu’on aime le plus, a indiqué le secondeur de troisième année. La date du premier match contre Montréal est encerclée depuis la sortie du calendrier. Nous sommes prêts à 100 pour cent. »

Utilisé à l’extérieur en 2022, Jacques évolue maintenant à l’intérieur à la place d’Alec Poirier, qui a complété son parcours universitaire.

« Oui ce sont de grands souliers à chausser, a-t-il imagé, mais c’est un travail d’équipe. À mes côtés, Thomas Landry a plus d’expérience que moi et on mise aussi sur une bonne ligne défensive et tertiaire. Il faudra mettre beaucoup de pression sur le quart-arrière. »